Córka Agnieszki Kaczorowskiej ma 2 lata i już chodzi na zajęcia dodatkowe! Jakie?

Aż trudno uwierzyć, dwa miesiące temu gwiazda "Klanu" po raz drugi została mamą. 29 lipca Agnieszka Kaczorowska-Pela urodziła córeczkę - Gabrysię. Na początku września, aktorka pojawiła się Flesz Fashion Night – jednej z najważniejszych imprez modowych w Polsce i było to jej pierwsze publiczne wyjście od czasu porodu. Na gali gwiazda TVP zachwycała nie tylko oryginalną stylizacją, ale również niezwykłą figurą! Agnieszka nie ukrywa, że zawsze stara się wyglądać dobrze, bo to sprawia, że czuje się dobrze sama ze sobą. Gwiazda dba też o swój rozwój – dużo czyta, na swoim kanale na YouTubie rozmawia z różnymi ekspertami, pogłębiając m.in. wiedzę w temacie macierzyństwa.

Okazuje się, że Kaczorowska swoje podejście do edukacji przekłada również na córeczki. Agnieszka wielokrotnie podkreślała, że jako mama chce wspomagać rozwój dziewczynek od najmłodszych lat. Jak? Aktorka zdradziła na Instagramie, że jej starsza córka, mimo że ma dopiero dwa lata, już uczęszcza na zajęcia dodatkowe! Nie za szybko?

Agnieszka Kaczorowska posyła córkę na zajęcia dodatkowe

Agnieszka Kaczorowska zrobiła wśród swoich obserwatorek ankietę na Instagramie. Zapytała je, czy posyłają swoje dzieci, które nie rozpoczęły jeszcze nauki w przedszkolu, na zajęcia dodatkowe. Przy okazji aktorka pokazała zdjęcie swojej starszej córeczki Emilki w drodze na basen, a potem opublikowała jej fotografię z tatą, Maciejem Pelą, gdy wspólnie bawią się w wodzie.

Przepiękna pogoda dzisiaj, więc my teraz na spacerze. Przy okazji tych zajęć na spacerze chciałabym was zapytać, czy wy chodzicie ze swoimi dziećmi, zanim pójdą do przedszkola, na jakieś zajęcia? Ja uważam, że to jest mega fajna sprawa i bardzo rozwijająca – powiedziała Agnieszka na Instagramie.

Co ciekawe, zajęcia na basenie nie są jedyną aktywnością dziewczynki. Emilka, tak jak rodzice uwielbia taniec i razem z nimi często pląsa w domu. Aktorka wielokrotnie podkreślała, że jej mąż jest świetnym kucharzem – specjalizuje się w zdrowych, ale pysznych daniach i to on najczęściej gotuje domu, a Emilka chętnie mu w tym pomaga. Rodzice zadbali też, by ich starsza pociecha miała kontakt z rówieśnikami, a przy tym rozwijała aktywność fizyczną, dlatego dodatkowo, oprócz zajęć na basenie, zapisali ją jeszcze na gimnastykę. Agnieszka zdradziła też, że Emilka uczęszcza raz w tygodniu na zajęcia muzyczne.

My chodzimy raz w tygodniu na gimnastykę, raz w tygodniu na basen i jeszcze na takie zajęcia muzyczne - zdradziła Kaczorowska-Pela.

Ale basen, zajęcia muzyczne i gimnastyka to nie wszystko!

Obecnie gwiazda szuka dla starszej córki jeszcze zajęć z języka angielskiego. Część internautów pochwala jej wybór, inni są dość sceptyczni. Powód? Uważają, że dziewczynka ma jeszcze czas, by uczęszczać na zajęcia dodatkowe. Ale Agnieszka Kaczorowska-Pela nie jest jedyną gwiazdą, która stawia na edukację (również językową) dzieci od najmłodszych lat. Podobnie uważa Anna Lewandowska. Starsza córeczka trenerki, 4-letnia Klara, uczy się już trzech języków obcych! Dziewczynka chodzi do przedszkola w Niemczech, gdzie na co dzień mieszka z racji tego, że Robert Lewandowski jest zawodnikiem Bayernu Monachium. To sprawia, że Klara i jej młodsza siostra Laura już od dziecka mają styczność z dwoma językami. W domu rodzice rozmawiają z nimi po polsku, z kolei w przedszkolu Klara rozmawia po niemiecku i uczy się też angielskiego.

A co na ten temat sadzą eksperci? Wielu pedagogów uważa, że zajęcia dodatkowe wcale nie są przedszkolakom niezbędne! Podkreślają jednak, że maluchy najlepiej czują się w swobodnej zabawie i jeśli zajęcia są prowadzone w takiej właśnie formie, to wtedy rozwijają się najpełniej.

Agnieszka Kaczorowska-Pela jest mamą dwóch córeczek. Starsza z dziewczynek, Emilka, w lipcu skończyła 2 lata. Młodsza, Gabrysia, ma dopiero dwa miesiące. Aktorka i jej mąż niedawno wrócili z pierwszych dłuższych wakacji we czworo. Taneczne małżeństwo spędziło urlop w Chorwacji, podczas którego świętowali też swoją rocznicę ślubu.