Córeczka Joanny Krupy podbija Instagrama. Tak spędzała czas z mamą w miniony weekend

Córeczka Joanny Krupy niewątpliwie podbija Instagrama! Nie sposób się nie uśmiechnąć, oglądając jej zdjęcia. W miniony weekend pojawiło się ich całkiem sporo! Joanna Krupa pokazała jak spędziła piękny, wiosenny weekend w towarzystwie córeczki. Nie uwierzycie, ile pięknych rzeczy zaledwie 5 miesięczna dziewczynka nauczyła się od mamy!

Córeczka Joanny Krupy na Instagramie

Joanna Krupa odkąd została mamą poświęca Ashy cały swój czas. Chętnie publikuje zdjęcia dziewczynki na swoim koncie na Instagramie, a jej fani uwielbiają je oglądać. Na jednym z najnowszych ujęć oraz nagrań zamieszczonych przez modelkę widać, jak mała Asha opiekuje się domowymi zwierzątkami:

W tak trudnym czasie moje psy są moją terapią i niebem. Najmniejsze rzeczy w życiu są najważniejsze - napisała Joanna pod zdjęciem z tarasu

Joanna Krupa słynie ze swojej ogromnej miłości do zwierząt. Wygląda na to, że to szczere uczucie do czworonogów udzieliło się również malutkiej Ashy, która powoli zaczyna naśladować swoją mamę.

Modelka pochwaliła się przy okazji pierwszymi zainteresowaniami dziewczynki. Asha szczególnie upodobała sobie zabawki grające:

No to już wiemy kim malutka będzie w przyszłości. Rośnie nam w domu mały wirtuoz - zażartowała

Nic nie jest wykluczone :) Joanna Krupa wraz z mężem i córką korzystali również z pięknej pogody spędzając czas na przydomowym basenie. Modelka stara się doceniać wszystkie pozytywy życia, jakie jej się udaje dostrzec pomimo panującego koronawirusa:

Pierwszy dzień Ashy na basenie. Życie jest dalekie od ideału... Teraz bardziej niż kiedykolwiek musimy starać się robić to, co najlepsze każdego dnia. Poczuj się szczęśliwy, że żyjesz i się uśmiechasz. Kiedy życie przynosi trudności, musimy walczyć i wiedzieć, że dopóki mamy zdrowie i bliskich, możemy przezwyciężyć wszystko

Zgadzacie się z tym?

Joanna Krupa podzieliła się pierwszymi zainteresowaniami córeczki

Dziewczyny spędziły też sporo czasu na świeżym powietrzu. Korzystały z wiosennych promyków słońca nad basenem. Joanna Krupa i jej mąż nie mogli sobie wymarzyć lepszego towarzystwa.

Joanna i Asha spędzały też czas w towarzystwie czworonożnych przyjaciół. Tylko spójrzcie jak mała Asha opiekuje się zwierzętami! Mama może być z niej dumna!