Tak świętowali swoje urodziny Joanna Krupa i jej mąż! Stylizacja ich córeczki skradnie wasze serca!

Joanna Krupa i jej mąż Douglas Nunes obchodzą urodziny tego samego dnia! Para miała swoje święto w czwartek 23 kwietnia. Na Instagramie modelki pojawiły się zdjęcia z tej wyjątkowej chwili, bowiem po raz pierwszy para mogła celebrować ten dzień razem z córeczką. Co prawda, w obecnych okolicznościach, małżeństwo nie mogło zorganizować hucznej imprezy, jednak dla Joanny nie było to najważniejsze! Przy okazji stylizacja uroczej Ashy z pewnością skradnie wasze serca! Zobaczcie!

Joanna Krupa w czwartek 23 kwietnia skończyła 41 lat! Co więcej, jej mąż również obchodzi urodziny tego samego dnia, dlatego para może zorganizować wspólne świętowanie. Jednak w tym roku urodziny małżeństwa wyglądają inaczej niż dotychczas z dwóch powodów. Po pierwsze epidemia koronawirusa spowodowała, że organizacja imprez w wielu miejscach na świecie jest teraz niemożliwa. Po drugie, para spędziła ten wyjątkowy dzień po raz pierwszy ze swoją córeczką, Ashą-Leigh!

Modelka zamieściła urocze zdjęcia na swoim Instagramie i dołączyła do nich wzruszający opis.

Nasza trójka 💗 To słodko-gorzkie uczucie wiedząc, jak wiele może się zmienić w ciągu roku, ale sprawia, że jesteśmy jeszcze bardziej wdzięczni za to co mamy i naprawdę pielęgnujemy te rzeczy całym swoim sercem - napisała Joanna Krupa pod fotografiami.