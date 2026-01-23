Kornelia i Marek Różańscy poznali się w 9. edycji „Ślubu od pierwszego wejrzenia”. Ich telewizyjny ślub cywilny odbył się w marcu 2023 r. na zamku w Ogrodzieńcu. W przeciwieństwie do wielu par z tego sezonu od początku budowali relację na serio. W finale wyznali sobie miłość i zdecydowali, że zostają razem - a z 9. edycji to właśnie oni jako jedyni utrzymali małżeństwo.

Po programie przyszły zaręczyny i plan „drugiego tak”, już sakramentalnego. Kornelia zdradzała, że ceremonia odbędzie się w rodzinnym mieście Marka: w Bydgoszczy. I tak się stało: 21 września 2024 r. powiedzieli sobie „tak” w kościele Matki Bożej Królowej Męczenników w Bydgoszczy, a kadrami z uroczystości podzielili się z fanami.

Teraz jednak przyszło im się zmierzyć z trudniejszymi chwilami. Marek właśnie poinformował, że trafił do szpitala.

Marek ze "ŚOPW" trafił do szpitala

I się doigrałem - zaczął

Ukochany Kornelii pokazał kadry ze szpitala i przekazał, że czeka na wyniki tomografii komputerowej. Na koniec dnia pokazał zdjęcie ze szpitalnego łóżka, które opatrzył opisem:

I tak oto kończę dzień…. Dziękuję za słowa otuchy!!! Dziękuję za wspaniałą pomoc medyczną wszystkim pracownikom Szpitala Klinicznego im. dr. E. Warmińskiego Politechniki Bydgoskiej. Bez waszej wiedzy nadal bym nie wiedział, co mi jest!! - napisał Mark

Na koniec podziękował swojej ukochanej żonie za wsparcie.

Dziękuję Ci Myszkо, że ze mną byłaś. Kocham Cię @kornelia.m - dodał

Kornelia ze "ŚOPW" wspiera męża

Również na InstaStories Kornelii pojawił się wpis, w którym ukochana Marka dodała mu otuchy w obliczu problemów zdrowotnych. Udostępniła relację męża i napisała:

Będę codziennie przyjeżdżać! Nie ma innej opcji, damy radę i przejdziemy przez to - napisała

Markowi ze "ŚOPW" życzymy jak najszybszego powrotu do zdrowia!

