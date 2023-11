W połowie kwietnia br. polskie media obiegła szokująca wiadomość dotycząca Jarosława Bieniuka. Były piłkarz został zatrzymany przez policję i spędził noc w izbie zatrzymań. Okazało się wówczas, że znajoma Bieniuka oskarża go o brutalny gwałt i podanie narkotyków. Prokuratura postawiła mu zarzut „udzielenia innej osobie środka psychoaktywnego”, ale były piłkarz nie został oskarżony o napaść seksualną. Rozpoczęło się śledztwo, które miało zakończyć się w poniedziałek 30 września. Czy śledczy rzeczywiście zakończyli już swoje działania?

Co ze sprawą Jarosława Bieniuka?

Jarosław Bieniuk od samego początku nie zgadza się z oskarżeniami Sylwii S. Sportowiec po wyjściu z izby zatrzymań wydał oświadczenie, w którym zapewniał, że jest niewinny.

(...) Oskarżenia te są nieprawdziwe i formułowane wyłącznie w celu osiągnięcia korzyści materialnych - pisał Jarosław Bieniuk.

Z czasem w mediach zaczęły pojawiać się nowe doniesienia w sprawie Bieniuka. Jak informował "Super Express", śledczy dotarli m.in. do nagrania ze wspólnej nocy sportowca i modelki. Zabezpieczono również monitoring z hotelu, w którym pojawili się Bieniuk i jego znajoma. Czy dziś śledczy zebrali już wszystkie dowody w sprawie? Niestety nie. Jak informuje "Fakt", śledztwo zostało przedłużone o kolejne tygodnie i ma potrwać jeszcze co najmniej do końca października.

Prokurator prowadzący sprawę wciąż czeka na wyniki ekspertyzy telekomunikacyjnej – dziennik cytuje prok. Grażynę Wawryniuk z prokuratury okręgowej w Gdańsku.

Wciąż więc nie wiadomo, jak zakończy się sprawa Jarosława Bieniuka i modelki Sylwii S. Czy wkrótce dowiemy się, co tak naprawdę wydarzyło się w nocy z 12 na 13 kwietnia?

Znajoma Jarosława Bieniuka oskarża go o gwałt

Były piłkarz zapewnia, że jest niewinny

