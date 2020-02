Co za drapieżny look! Małgorzata Rozenek w szalonych rajstopach - ten wzór to hit wiosny 2020

Małgorzata Rozenek-Majdan ostatnio zakochała się w ciemniejszych kolorach. Na ramówce TVN zaprezentowała się w czarnej obcisłej sukni, która pięknie podkreśliła brzuszek - niczym prawdziwa "lady in black"! Rozenek najprawdopodobniej na dłużej zaprzyjaźniła się z mrocznymi kolorami. Sami spójrzcie na jej ostatnią stylizację - całą w czerni!

Małgorzata Rozenek-Majdan zdecydowała się tym razem na ukrycie swojego ciążowego brzuszka - założyła czarny oversize'owy sweter, do którego dobrała szalik w tym samym kolorze. Całość stylizacja została uzupełniona mocnymi dodatkami - rajstopami w panterkę oraz ciężkimi sneakersami za kostkę od Prady.

Rozenek znana jest z zamiłowania do pastelowych kolorów, jednak my musimy przyznać, że tajemnicza czerń to również jej kolor. Nie wierzycie? Spójrzcie sami!

Zobacz także: Małgorzata Rozenek na imprezie przyćmiła pozostałe gwiazdy! Zrezygnowała ze szpilek!

Małgorzata Rozenek-Majdan w czerni wygląda bosko. Czarny pasuje Pazura jej lookowi dodały czarne rajstopy w panterkę. Są totalnie hot!

Jak wam się podoba Małgorzata Rozenek-Majdan w takim mrocznym wydaniu?

Małgorzata Rozenek-Majdan założyła bardzo kontrowersyjne buty - ciężkie sneakersy od Prady za kostkę. Ten model butów jest w trendach, ale pamiętajcie że nie każda z nas może je nosić. Dlaczego? Ciężkie buty za kostkę optycznie skracają nogi.