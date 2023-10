Chris i Marietta, zwycięzcy pierwszej edycji "Hotelu Paradise", nie są już parą! O swoim rozstaniu poinformowali w ostatni weekend. Jak ogłosili, to była ich wspólna decyzja. A co z główną wygraną pieniężną? Pieniądze już trafiły do zwycięzkiej pary. Co dalej się z nimi stanie? Zapytaliśmy o to samą Mariettę Witkowską. Wcześniej mówiła, że marzy o mieszkaniu...

Czy udało im się dogadać, co do podziału pieniędzy? Czy mieli z tym jakiś problem? Zobaczcie, co powiedziała nam zwyciężczyni "Hotelu Paradise".

Marietta i Chris wygrali pierwszą edycję "Hotelu Paradise":

Instagram