Tego Kuba się nie spodziewał! Co się wydarzy w nowym sezonie Rodzinki.pl?

Rodzinka.pl wraca na ekrany TVP 2 już za kilka dni! Serial od siedmiu już lat, odnotowuje świetne wyniki oglądalności, co zapewne jest też związane z gwiazdorską obsadą: Karolak, Kożuchowska, Wieniawa, Zdrójkowki, Gąsiewska, czy Kulesza. Nic więc dziwnego, że scenarzyści odchodzą od zmysłów, jakie nowe historie wymyślać, by kręcić kolejne sezony. W najbliższym będzie sporo zawirowań wokół Kuby, który rozstał się z Paulą. Chłopak, który bawił się uczuciami walczących o niego dziewczyn, teraz sam znajdzie się w nieprzyjemnej sytuacji. Co opowiedział nam Adam? Dowiecie się z materiału!

Z kim będzie Kuba?

