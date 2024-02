Doniesienia o chorobie nowotworowej króla Karola III zszokowały opinię publiczną. Jeszcze niedawno Pałac Buckingham informował o hospitalizacji monarchy, który poddał się leczeniu powiększonej prostaty. Wówczas zapewniano, że obywatele Wielkiej Brytanii nie powinni martwić się jego stanem zdrowia i Karol III niedługo wróci do pełnienia swoich obowiązków. Jednak podczas pobytu w szpitalu okazało się, że syn Elżbiety II ma raka.

W poniedziałek, 5 lutego dowiedzieliśmy się, że król Karol III ma nowotwór. Pałac Buckingham postanowił, że nie będzie ukrywał informacji na temat stanu zdrowia monarchy, by zwiększać świadomość obywateli o znaczeniu profilaktyki. Rozpoczęło się leczenie syna Elżbiety II, który wstrzymał wszelki obowiązki publiczne.

Jak tylko wiadomość o chorobie króla trafiła do mediów, przewodniczący Izby Gminy przerwał obrady brytyjskiego parlamentu. Lindsay Hoyle wygłosił poruszającą mowę, w której okazał wsparcie całej rodzinie królewskiej. Politycy przekazali monarsze życzenia powrotu do zdrowia.

Do życzeń dołączył się także premier Wielkiej Brytanii, który nie ma wątpliwości co do tego, że król „błyskawicznie wróci do pełni sił”. Dodał, że „cały kraj przesyła mu najlepsze życzenia”. Komunikat Rishiego Sunaka pojawił się na platformie X.

Przypominamy, że w związku z łagodnym powiększeniem prostaty król Karol III trafił do szpitala, by przejść krótkie leczenie. Po kilku dniach monarcha opuścił klinikę w Londynie. Po ostatniej diagnozie jednak wrócił z wiejskiej posiadłości Sandringham z powrotem do stolicy, by rozpocząć nową hospitalizację.

Jak na razie nie poinformowano, z jakim rodzajem nowotworu zmaga się król Karol III. Zaznaczono jednak, że nie ma związku z powiększoną prostatą monarchy.