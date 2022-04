Co się dzieje z serialową Ewą z "Adam i Ewa"? Niepokojący wpis aktorki: "Jestem przykuta do łóżka"

Katarzyna Chrzanowska swoją rolą w serialu "Adam i Ewa" zasłynęła w całej Polsce. Widzowie z zapartym tchem śledzili losy romantycznej pary, tytułowych Adama i Ewy, którzy musieli pokonać mnóstwo przeszkód, by być razem. Tuż po zakończeniu zdjęć do serialu Katarzyna Chrzanowska wycofała się z rodzimego rynku i postanowiła na stałe osadzić się w słonecznej Hiszpanii. Tam walczyła z chorobą nowotworową. Teraz aktorka znów ma problemy zdrowotne, o których napisała w sieci!

Katarzyna Chrzanowska z "Adam i Ewa": "Jestem przykuta do łóżka"

Katarzyna Chrzanowska w swoim życiu przeżyła wiele dramatów. Straciła męża, potem bliskiego przyjaciela, a niedługo przed wybuchem pandemii dowiedziała się, że choruje na nowotwór. Na szczęście chemioterapia pomogła, a aktorka mogła połączyć leczenie z życiem w słonecznej Maladze w Hiszpanii, gdzie celebruje życie, ma swoje ukochane psy i żyje blisko przyjaciół. Ostatni wpis aktorki, pochodzący ze stycznia tego roku zaniepokoił jednak fanów. Katarzyna Chrzanowska podzieliła się wówczas informacją, że jej test na koronawirusa jest pozytywny i przyznała, że nie czuje się najlepiej. Przez kolejne miesiące aktorka nie dawała znaku życia, a zaniepokojeni fani, zamieszczali na jej tablicy na Facebooku liczne pytania. W końcu Katarzyna Chrzanowska opublikowała zaskakujący post (pisownia oryginalna):

- Od 17 stycznia jestem przykuta do łóżka. Obustronne covidove zapalenie płuc. Podobno najlepsza klinika w Maladze. Uwaga nie architektura wnętrz się liczy, liczy się człowiek i kompetencje - wyjaśniła aktorka, po czym opisała, jak przebiegało leczenie, z którego ewidentnie nie jest dziś zadowolona.

Okazało się, że leczenie farmakologiczne było zbyt intensywne:

- Dawali mi strasznie dużo antybiotyków. Powiedziałam stop. Pielęgniarki dostały "rozpiskę" i nie myśląc, aplikowały mi kilogramy antybiotyków i sterydów. Na początku to było piekło. Przywoływałam obrazy z życia Marii Antoniny. Jest taki film na podstawie prawdziwej historii: "Skafander i motyl". Jest to historia popularnego dziennikarza, który miał wypadek samochodowy. Jedynym środkiem komunikacji były powieki. Odkrył to z pielęgniarką i napisali książkę. Ja czasem wariuje, że nie mogę znaleźć długopisu, a ten pisze powiekami. Czuję się zawstydzona - napisała na swoim Facebooku aktorka.

I choć wypowiedź Katarzyny Chrzanowskiej jest nieco chaotyczna, co tylko potwierdza w jak dużych emocjach jest aktorka, fani cieszą się, że z tego postu, bo jest on dowodem na to, że Katarzyna Chrzanowska wraca do zdrowia!

Pod postem Katarzyny Chrzanowskiej pojawiło się mnóstwo słów wsparcia i życzeń zdrowia. Aktorka otacza się wciąż pokaźną grupą fanów, którzy śledzą, co u niej słychać:

- Kasiu dużo zdrowia i powrotu do pełnej sprawności - Dzięki Bogu jakiś znak. Myślę, że najgorsze już za Panią, szybkiego powrotu do zdrowia i do gromadki która na Panią czeka no ido nas... - Nareszcie! Wracaj do zdrowia szybko! Uściskujemy - rozpisują się fani i przyjaciele.

Z jednego z komentarzy wynika, że ze stanem zdrowia aktorki naprawdę nie było najlepiej:

- Kasiu, teraz już będzie tylko lepiej Hiszpański personel medyczny stanął na głowie Ja im jestem ogromnie wdzięczna za uratowanie Ci życia - napisała jedna z bliskich osób aktorki.

Wygląda więc na to, że Katarzyna Chrzanowska była w poważnych zdrowotnych tarapatach, jednak teraz pomału wraca już do siebie. Życzymy aktorce dużo zdrowia!