Co się dzieje z kobietą, która płynęła z Piotrem Woźniakiem-Starakiem? 18 sierpnia na jeziorze Kisajno na Mazurach doszło do tragicznego wypadku z udziałem męża Agnieszki Woźniak-Starak. Producent filmowy i tajemnicza Ewa O. wypadli z motorówki. Kobieta o własnych siłach dopłynęła do brzegu, ale w wyniku wypadku zmarł Piotr Woźniak-Starak. Ciało męża gwiazdy TVN zostało odnalezione dopiero po kilku dniach poszukiwań.

Reklama

Po wypadku wszyscy zastanawiali się, kim jest tajemnicza kobieta z którą płynął producent filmowy. Okazało się wówczas, że Ewa O. ma 27 lat i była kelnerką w jednej z mazurskich restauracji. Jak informował "Super Express", Piotr Woźniak-Starak przed wypadkiem spędzał wieczór w knajpie znajomego i właśnie wtedy miał ją poznać. Producent filmowy miał zaproponować przyjacielowi i kobiecie, że odwiezie ich domu. Do tragedii doszło kiedy producent filmowy i kobieta zostali sami na łódce.

Kelnerka przesłuchana przez prokuraturę

Zaledwie kilka dni temu Prokuratura Okręgowa w Olsztynie ujawniła wyniki sekcji zwłok Piotra Woźniaka-Staraka. Śledczy ustalili, że w chwili wypadku mąż Agnieszki Woźniak-Starak miał we krwi 1,7 promila alkoholu, a w moczu badania chemiczne wykazały obecność 2,4 promila alkoholu etylowego.

(...) przyczyną zgonu była ostra niewydolność krążeniowo-oddechowa będąca następstwem masywnego urazu czaszkowo-mózgowego, w wyniku działania narzędzia ostrokrawędzistego. Rozmieszczenie i cechy morfologiczne ran wskazują, że najprawdopodobniej powstały one w wyniku zadziałania śruby napędowej łodzi motorowej - informowała Prokuratura Okręgowa.

Jak przypomina "Super Express" po wypadku prokuratura wszczęła śledztwo, żeby ustalić m.in. kto kierował motorówką. Czy Ewa O. usłyszała jakieś zarzuty? Dziennik dowiedział się, że kobieta została przesłuchana, ale w roli świadka.

W odpowiedzi na Pana mail informuję iż wskazana przez Pana osoba została przesłuchana wyłącznie w charakterze świadka - "Super Express" cytuje odpowiedź Krzysztofa Stodolnego, rzecznik prasowego Prokuratury Okręgowej w Olsztynie.

Według "Super Expressu" oznacza to, że wiadomo już, kto prowadził motorówkę.

Teraz jest jasne, że za sterami motorówki stał Piotr - czytamy w dzienniku.

Zobacz także: Co się dzieje z kelnerką, która płynęła z Woźniakiem-Starakiem? Jej miejsce w pracy zajęła inna osoba

Kobieta, która płynęła z Piotrem Woźniakiem-Starakiem została przesłuchana w roli świadka.

EastNews

Producent filmowy zginął w wypadku na jeziorze Kisajno.

EastNews