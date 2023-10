Kwarantanna, spowodowana rozprzestrzenianiem się koronawirusa, daje się we znaki każdemu. Również gwiazdy, zmuszone na czas epidemii zmienić swój styl życia i rytm pracy, szukają kreatywnych zajęć, spędzając czas w domu. Co robią celebryci, korzystając z większej ilości wolnego czasu? O codzienne zajęcia wykonywane domu zapytaliśmy Annę Starmach, Marcelinę Zawadzką i Tomasza Barańskiego.

Anna Starmach gotuje i odkrywa w sobie pasję do jogi

Znana z programów kulinarnych Anna Starmach nie narzeka na nudę podczas kwarantanny. Jako mama niespełna półtorarocznej Jagienki podkreśla, że wolny czas spędza z córką w kreatywny sposób:

„Cały dniami malujemy, rysujemy, bawimy się lalkami i w chowanego oraz bardzo dużo razem gotujemy. Wprowadzam córkę w mój kulinarny świat, ona nie raz modyfikuje moje przepisy dodając więcej mąki lub wody ;) , takie wspólne gotowanie nie jest czymś przewidywalnym ale sprawia nam dużą frajdę”.

Dodatkowo jurorka odkryła w sobie również pasję do jogi! Dotychczas ćwiczyła nieregularnie, a ostatnio praktykuje co wieczór, i jak sama twierdzi, złapała bakcyla!

Marcelina Zawadzka rozpoczęła wielkie porządki i stara się zachować formę, trenując online

W czasie kwarantanny warto poświęcić kilka chwil na sprzątnięcie przestrzeni, w której znajdujemy się teraz o wiele dłużej niż zwykle. Gruntowne porządku w mieszkaniu rozpoczęła również Marcelina Zawadzka, co jak sama przyznaje, nie jest łatwym zadaniem:

„To taki paradoks, że im czystsze są pewne części mieszkania tym bardziej widzimy co jeszcze trzeba zrobić – jak już wysprzątaliśmy mieszkanie to chce nam się zajrzeć do szafek, szaf czy posegregować kosmetyki. Mam wrażenie, że to niekończąca się historia”.

Idąc w ślady modelki, warto przejrzeć pochowane w szafkach pudła i pudełeczka, oczyścić nieco swoją przestrzeń. By harmonia domu szła w parze ze spokojem wewnętrznym, Marcelina Zawadzka również regularnie trenuje w czasie kwarantanny, korzystając z programów online. To świetny sposób na pozostanie w kontakcie, przy jednoczesnym zadbaniu o sylwetkę.

Tomasz Barański inspiruje, jak efektywnie dzielić czas w ciągu dnia i dba o kontakty z przyjaciółmi

Tancerz, mimo konieczności pozostania w domu, nie rezygnuje z aktywności fizycznej. Każdy dzień Tomasz Barański rozpoczyna od krótkiego treningu i stretchingu, by później poświęcić się pracy. Dzięki podziałowi dnia na poszczególne aktywności, takie jak wspomniany trening, praca czy inspiracyjne oglądanie filmów, celebryta znalazł również czas na częstsze kontakty z przyjaciółmi. Jak sam mówi:

”Komunikatory internetowe nam to umożliwiają, bez konieczności wychodzenia z domu możemy na bieżąco rozmawiać”. Wcześniej, w codziennym natłoku obowiązków, nie było to tak łatwe."

