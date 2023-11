Pierwsza rocznica ślubu jest papierowa, ale książę Harry podarował Meghan z tej okazji oszałamiający klejnot. W ten sposób podkreślił ich pierwszy wspólny rok, podczas którego w ich życiu tak wiele się zmieniło! W końcu na świat przyszedł ich syn, Archie Harrison.

Książę Sussex pokazał, że potrafi być bardzo romantyczny i ofiarował swojej żonie pierścień wieczności, który Meghan dumnie nosiła podczas oficjalnych obchodów urodzin królowej. To wtedy pojawiła się po raz pierwszy, od kiedy pokazała światu swojego syna!

Co oznacza prezent Harry'ego dla Meghan?

Pierścień wieczności podarowany przez księcia Harry'ego oznacza miłość i oddanie. To częsty prezent otrzymywany z okazji rocznic ślubu lub narodzin dziecka. Pierścień zazwyczaj jest pokryty dookoła diamentami, co symbolizuje nieskończoność i wieczną miłość. Meghan bardzo ucieszyła się z tego prezentu i nosiła go razem z obrączką i pierścionkiem zaręczynowym, w którym jest diament z Botswany. Jak widać Harry uwielbia dawać symboliczne prezenty!

Kto jeszcze w rodzinie królewskiej otrzymał pierścień wieczności? Księżna Sussex nie jest pierwszą kobietą w rodzinie królewskiej, która otrzymała pierścień wieczności od swojego męża. W 2013 roku księżna Cambridge też została obdarowana obrączką wieczności przez Williama tuż po narodzinach pierwszego dziecka, księcia George'a. Widocznie Meghan to nie przeszkadza!

Meghan Markle i książę Harry po ślubie

