Film Patryka Vegi "Kobiety mafii 2" pojawił się w kinach 22 lutego 2019 roku. W drugiej części filmu ponownie zagrała Katarzyna Warnke. Aktorka miała do zagrania odważną scenę erotyczną z Patrykiem Pniewskim. Aktor gra niepełnosprawnego przyjaciela bohaterki Warnke, który z czasem wchodzi w bliższą relację z Anką. Katarzyna Warnke zdradziła Party.pl, co powiedziała Pniewskiemu podczas grania sceny łóżkowej. Nie uwierzycie, jaka to była porada! Koniecznie obejrzyjcie wideo...

Katarzyna Warnke na premierze "Kobiety mafii 2"

East News

