Zaledwie kilka dni temu na jaw wyszło, że czwarte małżeństwo Michała Wiśniewskiego niedługo przejdzie do historii. Muzyk niespodziewanie złożył pozew rozwodowy, zaskakując tym nie tylko swoich fanów, ale nawet swoją żonę Dominikę Tajner!

Mój mąż złożył pozew rozwodowy. Trudno mi rozmawiać, bo ta sytuacja mnie przerasta - mówiła Dominika Tajner w rozmowie z dziennikarką magazynu "Party".

Sam Michał Wiśniewski do tej pory nie skomentował sprawy. Dlaczego jednak zdecydował się na ten krok? Media zwróciły uwagę, że muzyk nie był zadowolony z udziału Dominiki w "Tańcu z Gwiazdami".

Teraz Dominika Tajner może liczyć na wsparcie byłych żon Michała, jak również koleżanki z show - Justyny Żyły.

Justyna Żyła doradza Dominice Tajner w sprawie rozwodu

Justyna Żyła doskonale wie, co przechodzi Dominika Tajner, bo sama jeszcze kilka miesięcy temu była w podobnej sytuacji. Po latach zakończyło się jej małżeństwo z Piotrem Żyłą, co Justyna bardzo źle zniosła. Była żona skoczka nie radziła sobie z sytuacją i często pozwalała sobie na emocjonalne wpisy na Instagramie. Teraz radzi więc Dominice Tajner, by nie czytała w mediach informacji na swój temat.

Starałam się nie czytać tego, co piszą media, starałam się robić swoje. Wiadomo, że to nie było łatwe, ale jakoś udało mi się wyjść z tego wszystkiego - powiedziała Justyna Żyła w rozmowie z Pikio.

Justyna Żyła zapewniła także, że Dominika może na nią liczyć.

Nie chciałabym się na ten temat wypowiadać, bo to są sprawy prywatne Dominiki. Będę ją wspierać w tych trudnych chwilach. Może na mnie liczyć - dodała.

Myślicie, że wspólne doświadczenia zbliżą obie uczestniczki "Tańca z Gwiazdami" do siebie i Justyna Żyła oraz Dominika Tajner zaprzyjaźnią się ze sobą?

Dominika i Michał znają się już 9 lat

Para wzięła ślub w 2012 roku

