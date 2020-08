W formatach "The Voice" w tym roku nie brakuje zaskoczeń! Poznaliśmy już pełny skład jury "The Voice of Poland", a teraz media właśnie obiegła informacja dotycząca oficjalnego składu jurorskiego w programie "The Voice Senior". Pojawiły się dwa nowe nazwiska! Kto będzie oceniał dojrzałych wokalistów w tym talent show? Sprawdźcie szczegóły!

Zobacz także: Oficjalnie! Znamy pełen skład jury "The Voice of Poland"! Wielki powrót plus nowe nazwisko!

Oficjalnie: Znamy wszystkich trenerów "The Voice Senior"! Pojawiły się nowe nazwiska!

Już za kilka tygodni znów będziemy mogli oglądać wokalne zmagania wokalistów w każdym wieku! A to wszystko na antenie TVP2 dzięki programom "The Voice of Poland", "The Voice Kids" oraz "The Voice Senior". Jakiś czas temu dowiedzieliśmy się, kto zasiądzie w jury najstarszego formatu, czyli "The Voice of Poland". W składzie jurorskim znaleźli się Tomson i Baron, Edyta Górniak, Michał Szpak oraz Urszula Dudziak, która wcześniej zasiadała w "The Voice Senior".

Z tego też względu od razu było wiadomo, że w "The Voice Senior" na pewno pojawi się nowa gwiazda. Teraz, kiedy otrzymaliśmy już oficjalne informacje okazało się, że w drugiej edycji show zabraknie również Marka Piekarczyka. Jak zatem będzie wyglądał pełen skład?

W drugiej edycji "The Voice Senior" ponownie zobaczymy Andrzeja Piasecznego oraz Alicję Majewską. Nowymi jurorami zostali zaś Witold Paszt oraz Izabela Trojanowska. To właśnie ten skład wybierze najlepiej śpiewające osoby po 60. roku życia!

Ale to niejedyne zmiany w "The Voice Senior". Jak już wcześniej było wiadomo, w roli prowadzącego zabraknie Tomasza Kammela, a jego miejsce zajmie Rafał Brzozowski, który swoją karierę rozpoczął właśnie w formacie "The Voice". Współprowadzącą program niezmiennie będzie Marta Manowska.

I jak Wam się podoba taki skład jury? Będziecie oglądać drugą edycję "The Voice Senior"? W nowej odsłonie show zobaczymy Izabelę Trojanowską!

Nowym jurorem "The Voice Senior" został także Witold Paszt.

East News

W roli prowadzącego program zamiast Tomasza Kammela, zobaczymy Rafała Brzozowskiego.