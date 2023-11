2 z 5

"Kler" Wojciecha Smarzowskiego

"Kler" Wojciecha Smarzowskiego to jeden z najbardziej oczekiwanych filmów 2018 roku. Jeszcze przed premierą pisały o nim chyba wszystkie media, a niektóre kina wycofywały się z pokazywania filmu w swoim repertuarze. Najgłośniej protestowali niektórzy przedstawiciele Kościoła. Bo tak kontrowersyjnego polskiego filmu jeszcze nie było! W weekend otwarcia obejrzało go aż 935 357 widzów. Ta liczba imponuje! A był to dopiero początek, film przyciągnął do kin ponad 3 miliony widzów, zanotował więc naprawdę spektakularny wynik.

Jeśli ktoś jeszcze nie oglądał, po nowym roku film ma mieć swoją premierę na platformie Showmax. Zobaczcie, jakie inne polskie filmy cieszyły się zainteresowaniem w tym roku!

