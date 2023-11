"Kościół zły"? - ciśnie się na ustach po obejrzeniu najnowszego filmu Wojciecha Smarzowskiego "Kler". Smarzowski, znany z takich produkcji jak "Dom zły", "Wesele" czy "Drogówka" jak zawsze zszokował. Nie bał się poruszyć trudnego tematu, jakim jest stan polskiego Kościoła. Film już przed premierą wzbudził wiele emocji i został oceniony jako "atak na polski Kościół". Jaka jest prawda? Przeczytajcie niektóre z komentarzy widzów tuż po obejrzeniu "Kleru":

Znakomity film, wstrząsający. Bardzo mocny i prawdziwy. Nie uderza w wiarę i prawdziwych kapłanów. Jestem pod wrażeniem. Uważam, że każdy powinien ten film obejrzeć. Bardzo przykre były sceny, gdzie wykorzystywane przez księży były dzieci. Najbardziej jednak wstrząsnęła mną ostatnia scena - brzmi jeden z komentarzy po filmie, cytowany przed Nowiny24.pl.

Po obejrzeniu tego filmu zastanowimy się, czy wziąć ślub kościelny - brzmi inny głos.

Film pozwala patrzeć na księży jak na zwykłych ludzi - mówią inni.

I trzeba przyznać, że tak brzmi większość komentarzy przedostająca się do mediów. Nawet praktykujący katolicy zdają się dostrzegać problem Kościoła w Polsce. Nie cały Kościół wygląda tak jak został przedstawiony przez Smarzowskiego, ale jego część na pewno tak.

Ale nie wszyscy są tak zachwyceni. Niektórym widzom "Kler" nie przypadł do gustu:

Średni film. Narysowany zbyt grubą kreską, jak to u Smarzowskiego. Jeśli chodzi o aktorstwo, to Janusz Gajos jest przereklamowany. Dobrze zagrał Jacek Braciak i Joanna Kulig - cytuje inny komentarz Nowiny24.pl.

Film pójdą obejrzeć ci ludzie, którzy i tak w to wierzą. A ci którzy nie, to i tak nie pójdą (...) Ten film nie będzie miał mniejszy wpływ - mówi inny widz po obejrzeniu "Kleru" w rozmowie z "Newsweekiem".

O czym opowiada "Kler"?

Kilka lat temu tragiczne wydarzenia połączyły losy trzech księży. W każdą rocznicę katastrofy, z której cudem uszli z życiem, księża spotykają się, by uczcić fakt swojego ocalenia. Co robią księża na co dzień? Lisowski (Jacek Braciak) pracuje w kurii i robi karierę, marzy o Watykanie. Problem w tym, że na jego drodze staje arcybiskup Mordowicz (Janusz Gajos). Drugi z księży – Trybus (Robert Więckiewicz) jest wiejskim proboszczem. Coraz częściej ulega ludzkim słabościom. Kukuła (Arkadiusz Jakubik) z dnia na dzień traci zaufanie parafian. Historie trójki duchownych połączą się po raz kolejny. Stanie się coś, co nie pozostanie bez wpływu na życie każdego z nich...

W obsadzie "Kleru" znaleźli się Arkadiusz Jakubik, Jacek Braciak, Robert Więckiewicz, Janusz Gajos, Joanna Kulig, Iwona Bielska, Iza Kuna, Katarzyna Herman oraz Adrian Zaremba.

Idziecie na "Kler"?

East News/mat. promocyjne

Smarzowski swoim filmem podzielił Polaków.