Cleo zdradza szczegóły eurowizyjnych preselekcji! Czy ma faworyta?

Cleo zasiadła w jury polskich preselekcji do Eurowizji 2020, które w tym roku przybrały nową formę. To program "Szansa na sukces" wyłoni bowiem kandydata, który poleci do Rotterdamu i będzie reprezentował nasz kraj w konkursie piosenki Eurowizji. Pierwsze nagrania już się odbyły, a zasiadająca w jury wokalistka zdradziła swoje pierwsze wrażenia z tego wydarzenia! Czy pojawił się już jakiś faworyt?

Cleo o pierwszym półfinale edycji specjalnej "Szansy na sukces"

W tym roku nastąpiła zmiana zasad w wyborze polskiego reprezentanta, który weźmie udział w konkursie piosenki Eurowizji 2020 w Rotterdamie. Telewizja Polska zadecydowała, że to program "Szansa na sukces" stworzy edycję specjalną, dzięki której zostanie wyłoniony zwycięzca, i to on poleci do Holandii.

W takim formacie eliminacji Viki Gabor została wybrana na Eurowizję Junior 2019 i - jak wiadomo - był to strzał w dziesiątkę! Czy dzięki temu odniesiemy podobny sukces w Eurowizji "dla dorosłych"?

Trwają nagrania półfinałów eurowizyjnej "Szansy na sukces". W gronie jurorów, którzy oceniają występy uczestników znaleźli się Cleo, Michał Szpak i Gromee. Wszyscy artyści mają za sobą występ na eurowizyjnej scenie i doskonale znają zasady tego konkursu.

Na Instagramie jurorki pojawił się wpis, w którym wokalistka podzieliła się swoimi odczuciami z pierwszegoo półfinału, który został już nagrany!

Za nami kolejne niesamowite emocje w @szansanasukces.eurowizja2020. Wiele głosów wywołała u mnie ciarki na plecach ❤ niesamowite jak wiele diamentów wokalnych mamy w Polsce 😍🔥💎 już niebawem będziecie mogli wszystkich usłyszeć w Szansie Na Sukces - napisała Cleo.

Fani Cleo oraz konkursu piosenki Eurowizji już nie mogą się doczekać, aż zobaczą specjalne odcinki "Szansy na sukces"!

- Super ❤Nie mogę się doczekać 💖🔥 - Czekam na efekty - Pięknie Cleoś wyglądasz😍Już się nie mogę doczekać żeby Ciebie zobaczyć w tym programie jako jury🔥 - Woow napewno bede ogladac ❤️😘 - Cieszę się ❤️🔥 Na pewno będę oglądać❤️🔥 - piszą fani gwiazdy.

Półfinały zaczną być transmitowane od niedzieli 2 lutego. Do ścisłego finału przejdzie trójka zwycięzców z każdego półfinałowego odcinka. Wielki finał odbędzie się 23 lutego i wtedy uczestnicy będą oceniani zarówno przez jurorów, jak i publiczność. Tutaj znajdziecie wszystkich kandydatów!

Wygląda więc na to, że już za miesiąc dowiemy się, kto będzie polskim reprezentantem w finale konkursu piosenki Eurowizji 2020!

A wy, też z niecierpliwością czekacie na emisję specjalnych odcinków "Szansy na sukces"?

