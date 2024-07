Chociaż od finału Eurowizji 2015 minęło już kilka tygodni, to występ Moniki Kuszyńskiej wciąż budzi wielkie emocje. Polka na scenie w Wiedniu wyglądała i zaśpiewała świetnie, jednak ostatecznie zajęła dość słabe 23 miejsce. Nasza reprezentantka w pierwszym wywiadzie od udziału w międzynarodowym konkursie muzycznym przyznała, że chciałaby otrzymać więcej głosów. Zobacz: Kuszyńska w pierwszym wywiadzie po Eurowizji: To było wielkie wyzwanie

Występ Moniki Kuszyńskiej skomentowała również nasza reprezentantka na Eurowizji z 2014 roku. Cleo w rozmowie z lifestylenewseria.pl zdradziła co myśli o piosence "In the Name of Love".

- Monika godnie nas reprezentowała. Piosenka może wypadała odrobinę blado przy niektórych europejskich prezentacjach, ale wydaje mi się, że sam tekst i przekaz był naprawdę bardzo mocny. Eurowizja rządzi się swoimi prawami i pewnych rzeczy się nie przeskoczy, więc w kwestii punktacji w ogóle się nie wypowiadam. Bardzo się jednak cieszę i gratuluję Monice.

Cleo twierdzi również, że w przyszłym roku w Eurowizji powinien wystąpić zespól LemOn, którym jest zachwycona.

- Ostatnio mnie ten zespół i myślę, że charakterystyczny głos Igora mógłby również oczarować widzów eurowizyjnych- twierdzi piosenkarka.

Zgadzacie się z opinią Cleo? Chcielibyście zobaczyć zespół LemOn na Eurowizji?

