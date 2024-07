Claudia Adaszewska od kwietnia 2013 roku prowadzi blog SplendorbyClaudia, który przez ponad rok był znany niewielkiemu gronu fashionistek. Prawdziwy boom na blogerkę zaczął się w tegoroczne wakacje, kiedy to "Vanity Fair" uznał jej stylizacje za jedne z najlepszych na świecie. Polka trafiła do grona najlepiej ubranych ludzi na Ziemi, obok m.in. Lupity Nyong''o i Karla Lagerfelda. Sukces zaowocował zainteresowaniem mediów.

Wczoraj w jesiennym sezonie "Magla towarzyskiego" wyemitowano krótką rozmowę Karoliny Korwin Piotrowskiej z Claudią. Dziewczyna opowiedziała krótko o swojej drodze do dużego sukcesu, którego pozazdrościć jej mogą Macademian Girl czy Maffashion.

- Wszystko zaczęło się w kwietniu, od kiedy zobaczyłam na stronie Vanity Fair, że jest możliwość wstawiania swoich zdjęć. I tam po prostu codziennie dodawałam nowe zdjęcia, i oni mają coś takiego, że co tydzień, co piątek wybierają dziesięć najlepszych stylizacji, taki look tygodnia. I ja od tego kwietnia zdobyła dziesięć takich wyróżnień. (...) Studiuję projektowanie ubioru i to jest mój główny cel