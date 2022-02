Anna Lewandowska w boskich różowych szpilkach na wiosnę 2022 za 2,6 tys. zł. Identyczne kupisz za 139 zł!

Anna Lewandowska na co dzień wybiera wygodne, ale stylowe zestawy. Trenerka często sięga po ubrania światowej sławy projektantów i stawia na ultra drogie dodatki, ale czasem zaskakuje stylizacją z sieciówki. Tak było tym razem! Anna Lewandowska zachwyciła w golfie, sportowych spodniach i kultowej czapce z daszkiem, których ma już całkiem pokaźną kolekcję. Ten sweter z H&M jest naprawdę niedrogi, aż trudno oderwać od niego wzrok! Anna Lewandowska zachwyca w swetrze z H&M za 59 zł! Anna Lewandowska już od jakiegoś czasu zmieniła styl i obecnie wybiera minimalistyczne rozwiązania , stawiając na klasykę. Na czerwonym dywanie i podczas oficjalnych wyjść zawsze zachwyca pięknymi i ultra kobiecymi stylizacjami, ale na co dzień ceni sobie wygodę. Tym razem trenerka, która ostatnio ma wyjątkowo napięty grafik, znalazła chwilę czasu na wyjście do kawiarni i postawiła na prostą, wygodną stylizację z mocnym akcentem kolorystycznym w roli głównej. Ten sweter z golfem to prawdziwy hit... i ta cena! Zobacz także: Ta kurtka Ani Lewandowskiej to hit Instagrama! Na Black Friday 2021 kupisz taką za grosze Anna Lewandowska wybrała pomarańczowy sweter z H&M, który kosztuje jedynie 59 zł. Do tego sportowe spodnie marki 4F i czapka z daszkiem New Era za 119 zł. Prosto i efektownie! Zresztą sami spójrzcie... Pomarańczowy sweter z golfem, który wybrała Anna Lewandowska kupicie w obecnej kolekcji H&M, a już w piątek, 26 listopada, wielkie zakupowe szaleństwo czyli Black Friday . Tego dnia sieciówki przygotowują duże zniżki i być może sweter w mocnym, energetycznym kolorze uda się kupić jeszcze taniej.