1 z 6

Amerykańskie gwiazdy w trakcie ciąży niespecjalnie ukrywają swój błogosławiony stan i nie unikają publicznych wyjść. Baby-boom to w końcu nośny temat, a ludzie kochają oglądać zdjęcia ciężarnych gwiazd i ich kreacji. Do grona szczęśliwych mam lada moment dołączy Ciara. Popularna piosenkarka wybrała się ostatnio na imprezę z okazji Dnia Matki do willi Kardashianów w Los Angeles. Jej ciążowy brzuszek jest już ogromny, a podkreślony białą kreacją naprawdę robi wrażenie.

Zobaczcie zdjęcia ciężarnej Ciary w Los Angeles: