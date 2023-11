Agnieszka Sienkiewicz już za kilka miesięcy po raz drugi zostanie mamą. O tym, że gwiazda serialu "Przyjaciółki" spodziewa się dziecka dowiedzieliśmy się zaledwie kilkanaście dni temu. Agnieszka Sienkiewicz już kilka dni po ogłoszeniu radosnej nowiny przyznała, że nie zamierza zwalniać tempa i już wkrótce planuje daleką podróż na Jamajkę. Gwiazda zrealizowała swoje marzenia i dziś wypoczywa na wakacjach. Niestety, okazuje się, że długi lot nie należał do najprzyjemniejszych.

Agnieszka Sienkiewicz razem z rodziną wybrała się na Jamajkę. Ciężarna aktorka w jednym z wpisów na Instagramie zdradziła jednak, że daleka podróż była dla niej męcząca. Gwiazda serialu "Przyjaciółki" spędziła w samolocie ponad 12 godzin. Jak wspomina swój lot?

W samolocie spędziliśmy wczoraj 12,5 h ????‍♀️????‍♀️????????????Nasza Zośka jest zaprawiona w takich bojach więc to nie problem dla niej, tym razem ja znosiłam to trochę gorzej????????‍♀️????‍♀️- napisała aktorka. (...)W samolocie jedzenie często jest słabe niestety i nawet ja raczyłam się chętniej domowymi kanapkami!!! Polecam też zaopatrzyć się w krem nawilżający, wodę morska i wszystko co pomoże nam wytrzymać w tak suchym powietrzu z mega klimatyzacją przez 12 h, I dla kobiet w ciąży koniecznie jakies uciskowe pończochy ze sklepu rehabilitacyjnego!!!!!! Bo wiadomo, że nogi puchną, a to przyniosło mi mega ulgę!!!!!