Agnieszka Sienkiewicz w rozmowie z DDTVN przyznała, że jeszcze przed narodzinami jej pierwszej córeczki podjęła decyzję, że będzie chciała, żeby jej dziecko dużo podróżowało. Okazuje się, że pierwsza wspólna podróż aktorki i małej Zosi odbyła się, gdy dziewczynka miała 4 miesiące.

Ja sobie postanowiłam, jak jeszcze czekałam na córeczkę i głaskałam brzuch, że chciałabym żeby od samego początku zaszczepić w niej pasję do podróży i rzeczywiście moja córka w wieku 2 lat widziała więcej świata niż ja do 30 roku życia. Zaczęliśmy jak ona miała 4 miesiące, to była podróż autem do Toskanii- przyznała w DDTVN.