Ciężarna Agnieszka Kaczorowska w ogniu krytyki. "Nie musisz tak ostentacyjne podtrzymywać tego brzucha"

Agnieszka Kaczorowska spodziewa się swojego drugiego dziecka. Póki co, aktorka nie zna jeszcze płci swojej drugiej pociechy, ale nie ukrywa, że marzy o synku.

Maciek ma już swoją „córeczkę tatusia” i jest w Emilce zakochany po uszy. Przyznaję, ma do niej anielską cierpliwość, której mnie czasem brakuje, choć oczywiście kocham córkę całym sercem. Dlatego „synuś mamusi” też by się przydał tej naszej gromadce - mówiła z radością w wywiadzie dla Party

Szczęśliwa mama dzieli się czasem oczekiwania z internautami, jednak nie wszystkim to się podoba i nie szczędzą aktorce złośliwych komentarzy... Jednak Agnieszka Kaczorowska nie daje się tym złośliwościom, a jej odpowiedź zainspirowałaby nie jedną osobę, która musi mierzyć się z hejtem w sieci.

Agnieszka Kaczorowska prezentuje ciążowe krągłości

Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela spodziewają się drugiego dziecka! O tym czy na świat przyjdzie chłopiec czy dziewczynka rodzice dowiedzą się już nie długo. Czy podzielą się nowiną publicznie? To już będzie zależało tylko od nich. Póki co, szczęśliwa mama z radością prezentuje swoje ciążowe krągłości w sieci. Agnieszka Kaczorowska w drugiej ciąży wygląda naprawdę przepięknie! Aktualnie zimową temperaturę oraz towarzyszącą jej pluchę wraz z mężem przeczekuje w ciepłych krajach, a pięknymi zdjęciami dzieli się na Instagramie. Na kolejnych zdjęciach prezentowanych na profili można podziwiać rosnący brzuszek przyszłej mamy, jednak nie wszystkim ciążowe zdjecia aktorki przypadły do gustu:

Naprawdę nie musisz tak nieustannie ostentacyjnie podtrzymywać tego brzucha, jak już wiesz, nie odpadnie 🙄 - napisała złośliwa internautka

- ale lubię, a nawet kocham, trzymać i głaskać, bo jest tam nowe życie 🥰 - odpowiedziała Agnieszka Kaczorowska

Z kolei inna internautka przyznała, że uwielbia reakcje aktorki na złośliwe uwagi w jej stronę i podkreśla, że zawsze potrafi obronić się z klasą:

Matko uwielbiam te Twoje riposty😊na każdy uszczypliwy komentarz, odpowiedz tylko z klasa, tak trzymać👌

Każda mama powinna mieć prawo do przeżywania okresu ciąży tak jak ma tylko ochotę. Warto by było czasami złośliwe komentarze zatrzymać dla siebie, nie sądzicie?

Agnieszka Kaczorowska wraz z rodziną wypoczywa właśnie na Malediwach. Jej ciążowy brzuszek jest coraz większy.