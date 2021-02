Agnieszka Kaczorowska-Pela o płci drugiego dziecka! Marzy o... chłopcu i ma bardzo poważny powód! 

Już w wakacje spełni się wielkie marzenie Agnieszki Kaczorowskiej-Peli. W lipcu aktorka i jej mąż Maciej Pela powitają na świecie drugie dziecko! Niedawno gwiazda pokazała na Instagramie zaokrąglony ciążowy brzuszek, a jej fani zaczęli snuć domysły, czy tym razem urodzi synka, czy drugą córeczkę!

Agnieszka Kaczorowska w ciąży! Będzie chłopiec czy dziewczynka?

W rozmowie z magazynem "Party" Agnieszka zdradziła, kto miał rację. Opowiedziała też o swoim gorszym samopoczuciu, które znacznie różnie się od tego, gdy była w pierwszej ciąży. Mąż aktorki śmieje się, że ostatnie tygodnie ich życia idealnie odzwierciedla tytuł filmu: "Ja cię kocham, a ty spisz". Powód? W pierwszym trymestrze Kaczorowska-Pela była tak zmęczona, że przesypiała całe dnie!

Po prostu zapadłam na cztery tygodnie w sen zimowy! (śmiech) Miałam straszne wyrzuty sumienia, bo na barkach Maćka spoczywała większość obowiązków, które do tej pory dzieliliśmy na dwoje. Nie sądziłam, że człowiek może spać 17 godzin dziennie, bo w pierwszej ciąży tak nie miałam – mówi "Party" Agnieszka.

Jak się czuje teraz? Agnieszka nie ukrywa, że drugą ciążę znosi znacznie gorzej. Wciąż ma mdłości, szybciej się męczy. Co więcej, nie tylko gorzej się czuje, ale na tym etapie ma też już lekko zaokrąglony brzuch. Najgorsze są jednak wyrzuty sumienia... Czego dotyczą? Ten ból zna chyba każda mama.

Gorsze samopoczucie powoduje, że Aga nie spędza z Emilką tyle czasu, ile by chciała, więc gdy tylko ma okazję, poświęca jej cały wolny czas, pomimo zawrotów głowy i innych dolegliwości – mówi Maciej Pela.

Córka pary, Emilka, ma już półtora roczku, a w lipcu zostanie starszą siostrą. Dziewczynka będzie miała braciszka czy siostrzyczkę? Agnieszka bardzo chciałaby, żeby to był chłopiec!

Stuprocentową pewność można mieć po 20. tygodniu. Nie ukrywam, że chciałabym bardzo, żeby to był syn. Maciek ma już swoją „córeczkę tatusia” i jest w Emilce zakochany po uszy. Przyznaję, ma do niej anielską cierpliwość, której mnie czasem brakuje, choć oczywiście kocham córkę całym sercem. Dlatego „synuś mamusi” też by się przydał tej naszej gromadce (śmiech). Najważniejsze jednak, żeby dziecko urodziło się zdrowe – deklaruje przyszła mama!