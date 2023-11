Gwiazda dodała, że rodzina i ukochany byli bardzo zadowoleni z tego stanu rzeczy. Agnieszka nie ukrywała nigdy, że pragnie zostać mamą.

Maciek dowiedział się o wszystkim jako pierwszy, był bardzo szczęśliwy! Chcieliśmy zachować to w tajemnicy przed rodzicami, by ogłosić im to w trakcie świąt. Udało się, mama i tata nie kryli wzruszenia, gorąco mi kibicują. Mam też ogromne wsparcie siostry, która ma już poród za sobą - wyznała 26-latka.