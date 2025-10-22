Katarzyna Cichopek już jakiś czas temu złożyła pozew przeciwko dziennikarce Paulinie Smaszcz. Zarzuca jej wielokrotne naruszenie dóbr osobistych oraz granic prywatności, zwłaszcza w kontekście jej związku z Maciejem Kurzajewskim. Kilka miesięcy temu Cichopek w rozmowie z Faktem zaznaczyła, że przez wiele miesięcy znosiła publiczne naruszanie jej dobrego imienia, prywatności i godności, ale w końcu powiedziała dość.

Proces sądowy bez głównych zainteresowanych. Cichopek i Smaszcz nieobecne

21 października 2025 roku w sądzie w Warszawie odbyła się kolejna rozprawa w głośnej sprawie Katarzyna Cichopek kontra Paulina Smaszcz. Ku zaskoczeniu opinii publicznej, żadna z głównych bohaterek procesu nie pojawiła się na sali rozpraw.

Jedynym reprezentantem strony powodowej był Maciej Kurzajewski, partner Katarzyny Cichopek i były mąż Pauliny Smaszcz. Prezenter telewizyjny w rozmowie z mediami ujawnił powód nieobecności swojej narzeczonej, komentując krótko:

Są sprawy ważne i ważniejsze wyznał dla Faktu.

Cztery dni przed ślubem Cichopek i Kurzajewski. Zamiast radości, sala rozpraw

Ślub Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego zaplanowany został na 25 października 2025 roku. Mimo że dla większości narzeczonych to czas pełen przygotowań i ekscytacji, para musiała zmierzyć się z nieprzyjemnym wydarzeniem w postaci rozprawy sądowej. Zaledwie cztery dni przed ceremonią, Maciej Kurzajewski stawił się w warszawskim sądzie, by jako świadek wspierać swoją przyszłą żonę w walce o dobre imię. Warto przypomnieć, że kilka dni przed wizytą w sądzie Maciej Kurzajewski pokazał, jak bawił się na swoim wieczorze kawalerskim.

Dziś zakochani z pewnością wolą już zapomnieć o sprawach sądowych i teraz skupiają się na przygotowaniach do swojego ślubu. Zakochani pilnie strzegą wszystkich szczegółów ceremonii, ale nam udało się dowiedzieć, że Cichopek i Kurzajewski powiedzą sobie "tak" w Polsce.

