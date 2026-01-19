Cichopek pokazała nowe nagranie i podzieliła się swoim szczęściem. Aż tańczy z radości
Katarzyna Cichopek długo czekała na ten moment i w końcu stało się! Gwiazda oznajmiła, że właśnie otworzyła sezon narciarski i z tej okazji pochwaliła się radosnym nagraniem. Fani od razu pospieszyli z komentarzami, gdyż ich uwagę skradł również kombinezon aktorki. My wiemy, gdzie i za ile go dostaniecie.
Katarzyna Cichopek uwielbia podróże i aktywne spędzanie wolnego czasu. Nic więc dziwnego, że nie mogła się doczekać na rozpoczęcie sezonu narciarskiego. Gwiazda właśnie oznajmiła fanom, dokąd wybrała się na zimowe przygody i pokazała radosne nagranie. Od aktorki naprawdę trudno oderwać wzrok, a szczególną uwagę przykuwa jej kombinezon.
Katarzyna Cichopek wybrała się na narty
Katarzyna Cichopek w swoim najnowszym wideo na Instagramie pokazała nagranie ze stoku. Aktorka radośnie tańczy, dzierżąc w dłoniach narty oraz kijki. Szczęśliwa gwiazda w opisie pod filmem przekazała:
Sezon narciarski uważam za otwarty
Na InstaStories z kolei zdradziła, dokąd wybrała się na narty. Jak się okazało, wybrała dość nieoczywisty kierunek.
Hej kochani, pozdrawiam was z Turcji, jest to ciekawy kierunek na narty. Warunki są dość ekstremalne, jest minus 15, odczuwalna minus 20, wieje straszny wiatr, większość wyciągów jest już zamknięta właśnie przez te warunki pogodowe. Ja mam tak zamarznięte palce, że zaraz kończę nagrywać i w każdym razie, kochani, bądźcie ze mną, będę wam wrzucała na bieżąco, co słychać.
Kombinezon Katarzyny Cichopek robi furorę
Pod nowym nagraniem Katarzyny Cichopek na Instagramie szybko pojawiło się mnóstwo komentarzy od fanów. Internauci życzyli gwieździe udanej i bezpiecznej zabawy na stoku, a także zwrócili szczególną uwagę na jej piękny, czerwony kombinezon.
Piękny kombinezon. Udanego wypoczynku Kasiu
Piękny kombinezon i taneczne wejście w ferie zimowe. Brawo, miłego serfowania na nartach
Poproszę zdradzić, gdzie zakupićc kombinezon
Gdzie zatem można dostać kombinezon, który ma na sobie Katarzyna Cichopek? Już odpowiadamy - jest to model Goldbergh Angele od Sportofino. Nie należy on jednak do najtańszych, bo aby mieć go w swojej szafie trzeba liczyć się z wydatkiem 4 550 złotych.
Jak widać, Kasia Cichopek lansuje modę na "après-ski suit". Jest to idealna propozycja na największe mrozy i doskonale podkreśla sylwetkę.
