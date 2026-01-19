Katarzyna Cichopek uwielbia podróże i aktywne spędzanie wolnego czasu. Nic więc dziwnego, że nie mogła się doczekać na rozpoczęcie sezonu narciarskiego. Gwiazda właśnie oznajmiła fanom, dokąd wybrała się na zimowe przygody i pokazała radosne nagranie. Od aktorki naprawdę trudno oderwać wzrok, a szczególną uwagę przykuwa jej kombinezon.

Katarzyna Cichopek wybrała się na narty

Katarzyna Cichopek w swoim najnowszym wideo na Instagramie pokazała nagranie ze stoku. Aktorka radośnie tańczy, dzierżąc w dłoniach narty oraz kijki. Szczęśliwa gwiazda w opisie pod filmem przekazała:

Sezon narciarski uważam za otwarty - napisała

Na InstaStories z kolei zdradziła, dokąd wybrała się na narty. Jak się okazało, wybrała dość nieoczywisty kierunek.

Hej kochani, pozdrawiam was z Turcji, jest to ciekawy kierunek na narty. Warunki są dość ekstremalne, jest minus 15, odczuwalna minus 20, wieje straszny wiatr, większość wyciągów jest już zamknięta właśnie przez te warunki pogodowe. Ja mam tak zamarznięte palce, że zaraz kończę nagrywać i w każdym razie, kochani, bądźcie ze mną, będę wam wrzucała na bieżąco, co słychać. - przekazała Katarzyna Cichopek

Kombinezon Katarzyny Cichopek robi furorę

Pod nowym nagraniem Katarzyny Cichopek na Instagramie szybko pojawiło się mnóstwo komentarzy od fanów. Internauci życzyli gwieździe udanej i bezpiecznej zabawy na stoku, a także zwrócili szczególną uwagę na jej piękny, czerwony kombinezon.

Piękny kombinezon. Udanego wypoczynku Kasiu

Piękny kombinezon i taneczne wejście w ferie zimowe. Brawo, miłego serfowania na nartach

Poproszę zdradzić, gdzie zakupićc kombinezon - piszą internauci

Gdzie zatem można dostać kombinezon, który ma na sobie Katarzyna Cichopek? Już odpowiadamy - jest to model Goldbergh Angele od Sportofino. Nie należy on jednak do najtańszych, bo aby mieć go w swojej szafie trzeba liczyć się z wydatkiem 4 550 złotych.

Jak widać, Kasia Cichopek lansuje modę na "après-ski suit". Jest to idealna propozycja na największe mrozy i doskonale podkreśla sylwetkę.

Instagram Katarzyna Cichopek

Instagram Katarzyna Cichopek

Mat. pras.

