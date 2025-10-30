Feliks Matecki to 17-letni dziś aktor, który swoją przygodę z ekranem rozpoczął jako siedmioletni chłopiec. Największą rozpoznawalność przyniosła mu rola Wojtusia – syna Małgorzaty i Tomka Chodakowskich w kultowym polskim serialu „M jak miłość”. Już wtedy jego talent i urok osobisty zdobyły sympatię widzów w całej Polsce.

Jako dziecko wcielił się w postać, która przez lata towarzyszyła publiczności oglądającej losy rodziny Mostowiaków. Matecki stał się jednym z najmłodszych, a zarazem najbardziej zapamiętanych aktorów dziecięcych występujących w tej produkcji.

Co dalej z postacią Wojtusia w "M jak miłość"?

Wątek Wojtusia zakończył się w 2021 roku, co zbiegło się ze zwolnieniem Barbary Kurdej-Szatan – serialowej Małgorzaty – z TVP. Z ekranów zniknęli wówczas również jej serialowi bliscy, w tym właśnie Feliks Matecki.

Choć zakończenie przygody z „M jak miłość” mogło być dla młodego aktora momentem zwrotnym, nie zrezygnował on z marzeń o dalszej karierze artystycznej. Wręcz przeciwnie – od tego momentu konsekwentnie buduje swoje portfolio.

Co dziś robi Feliks Matecki? Filmy, seriale i muzyczne projekty

Dziś Feliks Matecki ma 17 lat i może pochwalić się bogatym dorobkiem jak na swój wiek. Zagrał w kilku produkcjach filmowych i telewizyjnych, m.in. w filmach „8 rzeczy, których nie wiecie o facetach”, „Bokser”, „Orlęta. Grodno ‘39” oraz w serialu „Adwokat”.

Te występy pokazują, że Matecki nie poprzestaje na dziecięcej sławie. Wręcz przeciwnie – rozwija się jako aktor i staje się jednym z najbardziej obiecujących przedstawicieli młodego pokolenia w polskim kinie.

Poza karierą aktorską, Feliks Matecki coraz śmielej angażuje się również w działalność muzyczną. Na swoim profilu na Instagramie publikuje nagrania z koncertów, udowadniając, że scena nie ma dla niego tajemnic.

Feliks Matecki jest nie do poznania

Widzowie pamiętają go jako małego, uśmiechniętego chłopca o jasnych włosach. Dziś Feliks Matecki to zupełnie inna osoba. Na zdjęciach publikowanych na Instagramie prezentuje się dojrzale i stylowo. Zmienił fryzurę, styl ubierania, a jego rysy twarzy zdecydowanie się wyostrzyły. Wielu fanów przyznaje, że mieliby problem z rozpoznaniem w nim dawnego Wojtusia z „M jak miłość”.

Zarówno jego zdjęcia sceniczne, jak i te z codziennego życia, pokazują pewność siebie i artystyczną dojrzałość, której nie sposób było oczekiwać po kilkuletnim chłopcu z telewizji.

Wszystko wskazuje na to, że Feliks Matecki nie zamierza rezygnować z kariery w show-biznesie. Po zakończeniu pracy na planie „M jak miłość”, otworzył przed sobą nowe ścieżki rozwoju – zarówno w aktorstwie, jak i muzyce.

