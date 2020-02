Małgorzata Rozenek w płaszczu na wiosnę z Reserved! Kosztuje grosze i jest w trendach

Małgorzata Rozenek niedługo zostanie mamą. Będzie to jej pierwsze wspólne dziecko z Radosławem Majdanem. Gwiazda TVN na okres ciąży pozostała aktywna zawodowo, otwarcie mówi również na temat przebiegu swojej ciąży. Szczęśliwa mama postanowiła wykorzystać piękny okres oczekiwania na dziecko do tego, aby inspirować inne mamy do radości ze swoich ciążowych kształtów. Małgorzata zaprezentowała imponującą ciążową stylizację, którą skompletowała w... Reserved!

Ciążowa stylizacja Małgorzaty Rozenek z Reserved

Ciążowe stylizacje Małgorzaty Rozenek cieszą się dużą popularnością wśród fanek gwiazdy, jednak wiele elementów garderoby nie należy do tych najtańszych. Na szczęście nie wszystkie looki przyszłej mamy są na gwiazdorską kieszeń. Małgorzata uwielbia również sieciówki, m. in. Reserved i właśnie stamtąd jest jej ostatnia stylizacja.

Szarozielony trencz z paskiem, który przypadł do gustu Małgosi kosztuje 399,99 zł. Sweter z bufiastymi rękawami w kolorze kości słoniowej to cena 69,99 zł. Do całości stylizacji Małgosia wybrała wygodne spodnie typu mom jeans, które można kupić za 119,99 zł.

Trzeba przyznać, że całość wygląda elegancko, a zarazem daje poczucie wygody. To stylówka, która jest dedykowana nie tylko dla kobiet w ciąży. Skusicie się na podobną stylizację?

Instagram

Podoba Wam się ten look? Małgorzata Rozenek jest zachwycona.