Płaszcz Małgorzaty Rozenek to ideał na wiosnę 2020. Teraz dostępny jest za pół ceny

Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan pojechali do Stanów Zjednoczonych, gdzie czeka ich kilka ważnych zawodowych spotkań. Grzechem by było nie skorzystać z wolnego czasu i nie zrobić sobie kilku pamiątkowych zdjęć na ulicach Nowego Jorku. Małgorzata zapozowała na tle charakterystycznego, żółtego, szkolnego autobusu. Jednak typowo amerykańskie tło nie odwróciło uwagi od zimowej stylizacji gwiazdy TVN. Wiemy, gdzie można kupić ten niestandardowy płaszcz! Dostępny jest na wyprzedaży.

Małgorzata Rozenek w wełnianym płaszczu

Małgorzata Rozenek uwielbia trendy. Tej zimy jej garderobę opanowały puchówki, ale gwiazda TVN znalazła również miejsce dla eleganckich zimowych okryć. Wełniany płaszcz z monogramem, w którym przechadzała się po ulicach Nowego Jorku to dzieło polskiego projektanta Pilawskiego. W standardowej cenie można go kupić za 1550 zł, ale aktualnie na wyprzedaży kosztuje jedynie 930 zł.

Wełniany płaszcz to idealna opcja, dla osób, które cenią sobie elegancję lub nie do końca odnajdują się w oversizowych stylizacjach. W przypadku Małgorzaty Rozenek takie rozwiązanie to idealny sposób na ochronę przed nowojorskimi temperaturami, a także idealny pomysł stylizacyjny na wczesną wiosnę!

Małgorzata Rozenek pokochała wełniany płaszcz w monogram. Takie okrycie idealnie ochroni ją przed zimą w Norym Jorku.

Tej zimy oprócz wełnianego płaszcza, w garderobie Małgorzaty Rozenek znalazło się sporo puchowych kurtek, które również wpisały się w trendy ten zimy.