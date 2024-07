Dokładnie tydzień temu pokazaliśmy wam zdjęcia ciężarnej Ciary, która nie ukrywała swojego ogromnego brzuszka i dumnie prezentowała go podczas spaceru po Los Angeles. Wokalistka wybrała się wtedy na przyjęcie z okazji Dnia Matki do Kardashianów, zachwycając w białej kreacji, która pięknie podkreślała jej kształty. Przypomnijmy: Ciara lada chwila urodzi. Jej ciążowy brzuszek jest ogromny

Przed chwilą dotarła do nas wiadomość, że gwiazda została mamą. W poniedziałek urodziła synka, który co prawda ma już wybrane imię,a le jego rodzice nie chcę podawać go do wiadomości publicznej. Chłopiec jest pierwszym dzieckiem Ciary i jej narzeczonego, rapera Future.

Rodzicom gratulujemy i czekamy na pierwsze zdjęcia malca.

