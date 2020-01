Ciało Artura w "M jak miłość" zostanie znalezione! Wyjdzie na jaw, kto zabił Skalskiego?

Jedna z tajemnic w „M jak miłość” zostanie rozwiązana! W 1493. odcinku, który obejrzymy 11 lutego, ciało Artura po kilku miesiącach poszukiwań w końcu zostanie odnalezione. Co zaskakujące, to Kamil Gryc odkryje prawdę na temat tajemniczego zaginięcia Skalskiego. Mężczyzna zaangażował się w poszukiwania psychopaty na prośbę swojej ciotki. Z wdzięczności dla rodziny Kamil postanowił za wszelką cenę odkryć prawdę i w końcu mu się to uda. Przy okazji pogrąży całą rodzinę Chodakowskich?

W jaki sposób Kamil odnajdzie ciało Artura?

Kamil już wielokrotnie pokazał, że potrafi być bardzo zdeterminowany w drodze do celu. Teraz pokaże na co, tak naprawdę go stać! Aby odkryć prawdę o Arturze zacznie manipulować i zbliży się do osób, które wiedzą o sprawie najwięcej. Uda, że chce zacząć przygodę z boksem i o pomoc poprosi oczywiście Marcina Chodakowskiego. To od niego będzie chciał uzyskać szczegóły feralnej nocy, kiedy zaginął Skalski.

Jednak ku zaskoczeniu jego samego najwięcej o tej sprawie zdradzi mu nieświadoma niczego Magda. To ona opowie, co stało się w domku nad jeziorem i zdradzi, kto był w to wszystko zamieszany.

Gryc domyśli się, że Olek zabił Artura?

Gryc poskłada w całość wszystkie informacje i skieruje swoje podejrzenia na Olka. Po rozmowie z młodym lekarzem nie będzie miał już wątpliwości, że to właściwy trop. We wszystkim pomaga mu ciotka, która z Izą dzieli się swoimi rozterkami. To ona powiedziała Lewińskiej, że zdaniem jej wróżki Artur został zamordowany.

Kto odkopie zwłoki psychopaty?

Co zaskakujące ciało Skalskiego odkopie Olewicz, który zobaczy, że jego znajomy odkrył w tym miejscu coś podejrzanego. Z wdzięczności za uratowanie żony będzie chciał pomóc Olkowi i zdecyduje się przenieść ciało, tyle że nie powie o tym nikomu! Czy ostatecznie to Olewicz zostanie posądzony o zabicie Artura? A może Kamil pogrąży Olka i wsadzi go za kratki?

Olek wpadnie teraz w prawdziwe tarapaty!

To Kamil pozna prawdę w sprawie zabójstwa Artura?

Instagram

Odnalezienie ciała Artura ostatecznie zakończy jego wątek?