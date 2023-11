W domu Chodakowskich w „M jak miłość” znów częstym gościem będzie Jakub Karski. W 1482. odcinku serialu dociekliwy policjant zainteresuje się faktem, że Marcin przestał wypytywać go o Artura. Jakub domyśli się, że Chodakowski musi coś wiedzieć na temat zaginięcia Skalskiego i postanowi dowiedzieć się, co ukrywa. Karski zacznie podejrzewać Marcina o zabójstwo Artura. Na jaki ślad wpadnie przez przypadek?

Reklama

Marcin w "M jak miłość" oskarżony o zabójstwo Artura?

Do tej pory Marcin ciągle wypytywał Jakuba o Artura i widać było, że niepokoi się o Izę. Jednak wszystko się zmieniło i temat psychopaty ucichł, co zaniepokoi Karskiego. Przecież oficjalnie Artur nadal jest poszukiwany i nie wiadomo, co się z nim dzieje!

Tymczasem już cztery osoby znają prawdę! Jest to oczywiście Olek, który wyznał Marcinowi, co zrobił, Aneta i Iza! Policjant zacznie się domyślać, że Marcin wie coś na temat Artura.

Wyjaśnij mi, bo czegoś tu nie rozumiem. Kiedyś co drugi dzień dzwoniłeś i pytałeś o Artura. A teraz nic, zero telefonów, zero pytań, cisza... - w końcu otwarcie zapyta Chodakowskiego w 1482. odcinku serialu.

Marcin zaskoczony tym pytaniem, szczerze wyzna:

A ile można to wałkować? Kiedyś trzeba odpuścić i założyć, że sprawa umarła śmiercią naturalną - powie Marcin.

Jednak jego odpowiedź jeszcze bardziej zainteresuje policjanta, który już teraz będzie pewien, że Chodakowscy coś ukrywają. Marcin trafi na listę podejrzanych w sprawie zaginięcia Artura?

Szczęście rodziny Izy i Marcina znów zostanie zaburzone!

Instagram

Olek pozwoli, aby to Marcin odpowiedział za zabójstwo Artura?

MTL Maxfilm