Urodziny księcia Williama

33. urodziny księcia

21 czerwca to dzień urodzin księcia Williama. Syn Diany Spencer i księcia Karola przyszedł na świat w 1982 roku. Dziś świętuje swoje 33. urodziny. Książę William jest drugą osobą w kolejce do tronu. Zobacz też: Kate Middleton i książę William planują wyjazd do USA. Mają dość królowej?

Obecnie książę jest już mężem i ojcem. Wraz z żoną - księżną Kate doczekali się już dwojga dzieci: księcia George'a oraz księżniczki Charlotte. Zobaczcie najważniejsze wydarzenia z życia księcia Williama, a wśród nich zaręczyny z Kate Middleton, ślub oraz narodziny dzieci.

Życzymy wszystkiego najlepszego!

