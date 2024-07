Margaret w ciągu kilku miesięcy osiągnęła spektakularny sukces. Jej przebojowe piosenki są grane nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Wokalistka stoi przed szansą zostania prawdziwą międzynarodową gwiazdą. Zobacz: Sablewska widzi w Margaret drugą Rihannę

Przy promocji mini albumu "All I Need" i ciągłych koncertach Margaret nie ma zbyt dużo czasu dla siebie i na to by się zakochać. W "Grazii" znalazł się wywiad z piosenkarką, z którego dowiadujemy się jaki jest jej ideał mężczyzny.

- Nigdy nie miałam faceta w moim wieku, zawsze starszych. Chciałabym, żeby mój facet był dojrzały, wyrozumiały, spełniony i żeby ze mną nie rywalizował. Byłoby fajnie, gdyby miała artystyczną duszę, bo to daje inny przelot pomiędzy ludźmi - wyznała gwiazda.

W rozmowie artystka wyjawiła również dlaczego ciągle nie natrafiła na tego jedynego:

- Mam wrażenie, że się mnie boja, bo wiem, czego chcę i wiem z jakim facetem chcę być.

Być może gdy Margaret ugruntuje już swoją pozycję na rynku, to przyjdzie czas na miłość.

