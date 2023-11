Emilia Komarnicka-Klynstra pochwaliła się choinką i zdradziła przy okazji, że wiosną zamierza zasadzić ją w swoim ogrodzie.

Przez długi czas miałam problem z wycinaniem drzewek, więc nie ubierałam choinki wcale. Zawsze była w domu Rodziców, wiec to „tam były święta”. W tym roku pierwszy raz ubraliśmy choinkę w naszym Domu.

Pięknoduch zachwycony! Ten błysk w Jego oczach, kiedy pierwszy raz zaświeciła - nie do opisania:-). Patrzył na mnie z niedowierzaniem- drzewo w domu? Na dodatek świeci?????

Choinkę będziemy specjalnie pielęgnować, by na wiosnę zasadzić ją w ogrodzie, ale teraz czerpiemy siłę z jej magii i tradycji - napisała na Instagramie.