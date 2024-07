Party.pl udało się ustalić kto został zaproszony na ślub Małgorzaty Rozenek i Radosława Majdana. Uroczystość już niedługo.

Jak się dowiadujemy, na swój ślub Rozenek i Majdan zaprosili: Ewę Chodakowską z mężem Lefterisem, Hannę Lis, Łukasza Jemioła, Tomasza Iwana, Rinke Rooyensa, Ewe Minge i Michała Malitowskiego. To przyjaciele pary młodej, dlatego nic dziwnego, że będą świadkami najpiękniejszego dnia Małgosi i Radka.

Ewa Minge jest też projektantką ślubnej sukni Małgorzaty Rozenek! Jak zapowiedziała prezenterka, gdy ją zobaczymy, będziemy pod wrażeniem. Czekamy z niecierpliwością!

Tymczasem Małgosia Rozenek przyznała, że ludzie nie wierzyli, iż to, co łączy ją z Radkiem Majdanem zakończy się ślubem.

Czasem spotykam się z osobami, które wątpiły w naszą relację. Są zdziwione, że tak do siebie pasujemy i że jesteśmy normalni. Bo my teraz prowadzimy normalne życie - mówiła w tygodniku "Świat i ludzie". - Sami siebie zaskoczyliśmy. Daliśmy sobie szansę poznać siebie, bo nigdy nie ocenialiśmy ludzi po pozorach i siebie też tak nie oceniliśmy. Nie zakochaliśmy się w tym, co o nas wcześniej pisano. Miłość, przyjaźń to nie są rzeczy, które można sobie odpuścić, bo w życiu zdarzają się bardzo rzadko. Tym bardziej wiemy, co jest dla nas ważne.