Pierwszy kryzys w związku księcia Harry’ego i Meghan Markle? Takie plotki coraz częściej pojawiają się w brytyjskich mediach! Narodziny dziecka to spora rewolucja w każdym związku, a Meghan i Harry nie stanowią tu wyjątku. Meghan nie pojawia się publicznie, Harry musi wykonywać wszelkie obowiązki związane z byciem członkiem rodziny królewskiej, a dodatkowo pomagać Meghan przy dziecku, bowiem mówi się, że Archie to bardzo głodny mały chłopczyk i księżna musi często wstawać do syna w nocy. Czy narodziny syna wpłynęły negatywnie na związek Meghan i księcia Harry’ego? Ponoć w ich związku pojawiły się pierwsze zgrzyty.

Fani pary zwrócili uwagę na zachowanie księcia Harry’ego podczas urodzin królowej Elżbiety II. Harry był bardzo ostry w stosunku do żony, która prawie rozpłakała się z jego powodu na balkonie pałacu Buckingham.

Między nimi było jakieś spięcie. Wydaje się, że Harry stracił odrobinę iskry i poczucie humoru. Dziennikarze pracujący z nim mówią, że stał się zrzędliwy. Być może cierpi na brak snu w wyniku płaczu Archiego, ale myślę też, że jego problemy z Williamem i Kate wywołały efekt domina - powiedział korespondent królewski Phil Dampier.

Okazuje się, że na zachowanie księcia zwróciła też uwagę jego była dziewczyna, Chelsy Davy, która specjalnie przyjechała do Londynu, żeby porozmawiać z Harrym. Chelsy była wielką miłością księcia i dziewczyną, z którą spotykał się najdłużej, bo aż 7 lat. Harry liczył na to, że po wielu rozstaniach, on i Chelsy w końcu znajdą szczęście i zdecydują się na ślub, ale dziewczyna nie była gotowa na to, żeby zostać księżniczką i zostawiła księcia. Wtedy Harry poznał Meghan i po roku znajomości, oświadczył się jej. Davy pojawiła się na ich ślubie, ale nie została zaproszona na wesele. Ponoć dziewczyna źle zniosła fakt, że jej ex chłopak bierze ślub i Harry bał się, że zrobi scenę na weselu, dlatego poprosił ją, żeby przyszła tylko na ceremonię w kościele. Ponoć para nadal ma ze sobą kontakt.

Nie mam wątpliwości, że Chelsy była miłością życia Harry’ego i zawsze będzie miał do niej sentyment - dodał korespondent królewski Phil Dampier.

Chelsy przyleciała do Londynu, żeby zorientować się, jak czuje się jej były chłopak. Odwiedziła kilka ich ulubionych miejsc, ale nie wiadomo czy spotkała się z księciem. Z pewnością Meghan nie byłaby zadowolona z takiego spotkania!

Chelsy Davy i książę Harry siedem lat byli parą

East News

Chelsy Davy pojawiła się na ślubie księcia Harry'ego i Meghan Markle

East News