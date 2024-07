Wciąż nie opadają emocje wokół teledysku "Rolowanie" Nataszy Urbańskiej, który od dłuższego czasu szaleje w sieci i stał się nawet tematem większej dyskusji w mediach i na portalach społecznościowych. Artystkę spotkała ogromna fala krytyki, choć zapewnia, że nie zamierza się tłumaczyć i z teledysku jest bardzo zadowolona. Przy okazji porównując się do Lady Gagi. Przypomnijmy: Urbańska uważa się za polską Lady Gagę i przekręca fakty

Przede wszystkim jednak klip stał się doskonałym materiałem do tworzenia parodii, gifów i internetowych memów, które zalały sieć w ostatnich kilku dniach. Teraz do grona parodiujących "Rolowanie" dołączył prawdziwy ekspert i mistrz w tym fachu - Cezik. Ma on już na swoim koncie kilka hitów internetu i w przypadku hitu Urbańskiej proponuje nam już tradycyjnie swoją autorską interpretację utworu. Gościnnie wystąpił nawet... Michał Wiśniewski i jego słynna filiżanka.

Tak prezentuje się "Rolowanie" w wersji Cezika & Klejnut zatytułowanej "Kiełbasa Nietłusta". Musicie to obejrzeć!

Kampania "Muses" Nataszy Urbańskiej: