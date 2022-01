Cezary Żak i Katarzyna Żak rozwodzą się?! Aktor zabrał głos w sprawie

Cezary Żak i jego żona Katarzyna są małżeństwem od ponad 36 lat i mimo że nie niewiele mówią o swoim życiu prywatnym, co roku w mediach wraca temat kryzysu w ich małżeństwe, a nawet rozwodu. Gwiazdor serialu "Ranczo" ostatecznie postanowił odpowiedzieć na te spekulacje i w rozmowie z Szymonem Majewskim powiedział wprost, co sądzi i plotkach na temat jego rozwodu. To nie wszystko! Cezary Żak podejrzewa, skąd wzięły się spekulacje na ten temat...

Cezary Żak skomentował plotki o rozwodzie z żoną!

Cezary Żak w wywiadzie z Szymonem Majewskim opowiedział o relacjach ze swoją żoną i odniósł się też do głośnych plotek na temat ich rozwodu, które podsycił wywiad pary dla magazynu "Gala". Wtedy Katarzyna Żak wyznała, że była o krok od rozwodu i nawet spakowała walizki. Ostatecznie kryzys w małżeństwie udało się zażegnać. A dziś Cezary Żak nie ukrywa, że to jego żona bardzo często sprowadza go na ziemię.

Czasem jestem bezczelny w stosunku do gości, w stylu, że "ja wiem najlepiej". Kasia mnie wtedy ściąga na ziemię i pyta: "Jak ty się zachowujesz?!".

Szymon Majewski na to wyznanie zareagował śmiechem i nawiązał do plotek o rozwodzie aktorskiej pary:

I dlatego co roku piszą, że się rozwodzicie? - śmieje się Szymon Majewski.

Gwiazdor "Rancza" nie ukrywa, że teraz nie reaguje na tego typu spekulacje, ale nie zawsze tak było, szczególnie kiedy dzieci czytały tego typu nagłówki lub najbliżsi, a aktor otrzymywał telefony od zaniepokojonej mamy z prośbą o wytłumaczenie:

To jest dobry temat. Teraz już mi to lata. Już od lat tak piszą. Jak moje dzieci były młodsze, to czytały, że się rozwodzimy i mojej mamie było przykro. U fryzjera dostawała kolorowe gazety i zawsze pani Jadzia mówiła: "Pani Halinko, pani widzi? Synek się rozwodzi". I mama zawsze dzwoniła do mnie: "Jak to się rozwodzicie?!", a ja mówię: "Mamo, widzieliśmy się tydzień temu. Czy wyglądaliśmy na pokłócone małżeństwo, które się rozwodzi?".

East News

Co ciekawe, Cezary Żak ma własną teorię na temat powstania plotek o jego rozwodzie z żoną. Według gwiazdora może chodzić o dawne zdjęcie, na podstawie którego pojawiły się pierwsze informacje o kryzysie.

Kiedyś, z 15 lat temu, zrobiono nam z Kasią zdjęcia, jak byliśmy od siebie odwróceni. I chyba z tych zdjęć wysnuto wniosek, że coś się psuje w naszym małżeństwie