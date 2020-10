Katarzyna Żak na swoim Instagramie pokazała jedną z córek, Zuzannę! Aktorka, która niedawno dołączyła do obsady serialu "BrzydUla" w TVN 7, spędziła jeden z wieczorów w towarzystwie męża, Cezarego Żaka oraz właśnie córki, oglądając razem mecz z Igą Świątek. Zobaczcie, jak wygląda!

Katarzyna i Cezary Żakowie są małżeństwem od ponad 35 lat, mają dwie, dorosłe już córki - Zuzannę oraz Aleksandrę. Czym się zajmują? Okazuje się, że nie poszły śladami rodziców i nie zajęły się aktorstwem, co cieszy słynne małżeństwo:

Ręce do Boga złożyłam, żeby tak się nie stało. To wymodlone. Uważałam, że to jest bardzo trudny zawód dla kobiety. Poza tym będąc córkami bardzo popularnego taty, miałyby bardzo trudno. I żeby je ochronić, zawsze mówiłam: zawód B - mówiła jakiś czas temu w "Dzień Dobry TVN".