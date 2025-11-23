Cezary Pazura walczył o córkę. Poruszające wyznanie aktora

Cezary Pazura, uznany aktor znany z takich produkcji jak „Kiler”, „13 posterunek” czy „Psy”, zmagał się w przeszłości z niezwykle trudnym okresem w swoim życiu osobistym. W latach 90. XX w. rozwiódł się z pierwszą żoną, Żanetą, z którą miał córkę Anastazję. Wkrótce po narodzinach dziecka ich małżeństwo zaczęło się rozpadać.

W rozmowie z mediami aktor wspomina, że Żaneta nadużywała alkoholu, co prowadziło do licznych awantur. W końcu kobieta porzuciła rodzinę – zniknęła, pozostawiając męża i kilkuletnią córkę bez słowa wyjaśnienia. To właśnie wtedy Cezary Pazura stanął przed największym wyzwaniem życia – samotnym ojcostwem i koniecznością zapewnienia córce bezpiecznego domu.

Cezary Pazura opowiedział o bolesnej przeszłości

Po odejściu Żanety aktor musiał zmierzyć się z kolejnym dramatycznym etapem – sądową walką o prawa do opieki nad córką. Cezary Pazura nie ukrywa, że był to bardzo bolesny i trudny okres. Mimo że znajdował się w szczytowym momencie swojej kariery, musiał poświęcić się rodzinie i udowodnić przed sądem, że potrafi zapewnić dziecku lepsze warunki niż matka.

Ja wtedy byłem ojcem, który walczył o swoje dziecko. I byłem tym szczęściarzem, któremu przyznano prawa do wychowywania córki. Teraz się mogę do tego uśmiechnąć, bo córka ma już 36 lat, jest wspaniałą osobą, dobrze przez ojca wychowaną, ale w tamtych czasach to był bardzo bolesny temat. Bo jednak w takich przypadkach, jak małżeństwa się rozpadają, dziecko jest najbardziej pokrzywdzone powiedział dla Wirtualnej Polski.

14 grudnia do kin trafi film „Tato”, opowiadający o młodym ojcu, któremu odebrano prawa do opieki nad dzieckiem. Jedną z głównych ról w tej produkcji zagra właśnie Cezary Pazura. Aktor przyznaje, że rola ta ma dla niego bardzo osobiste znaczenie.

„Podchodzę do tej produkcji niezwykle personalnie”, mówi Pazura, podkreślając, że doskonale zna realia i emocje towarzyszące sądowej walce o dziecko. W filmie będzie mógł wrócić do dramatycznych doświadczeń z przeszłości, które ukształtowały go jako ojca.

Żaneta porzuciła Cezarego Pazurę i córkę

Historia małżeństwa Cezarego Pazury z Żanetą, zawartego w 1989 roku, nie należy do szczęśliwych. Krótko po ślubie na świat przyszła ich córka Anastazja. Niestety, Żaneta okazała się nie być gotowa na życie rodzinne. Nadużywała alkoholu, a dom przepełniały awantury.

Z czasem kobieta opuściła rodzinę, zostawiając Cezarego samego z dzieckiem. Aktor został zmuszony do podjęcia natychmiastowych działań, by zapewnić córce stabilność. Dzięki swojej determinacji i zaangażowaniu sąd przyznał mu pełne prawa do opieki nad córką.

Niedawno w polskim show-biznesie rozpadł się kolejny związek. Dowiedzieliśmy się, że Katarzyna Wajda po 16 latach zakończyła swoje małżeństwo.

Cezary Pazura walczył o córkę. Poruszające wyznanie aktora Piotr Molecki/East News

Pierwsza żona Cezarego Pazury zmarła

W ubiegłym roku media podały, że Żaneta, pierwsza żona Cezarego Pazury, zmarła 10 lat wcześniej, mając 44 lata. Informację o śmierci matki Anastazja poznała od swojej przyrodniej siostry – córki, którą Żaneta urodziła już po opuszczeniu Pazury.

Choć kobieta wielokrotnie podejmowała próby leczenia, najprawdopodobniej przegrała walkę z uzależnieniem. Dla Anastazji, która wychowywała się bez matki, wiadomość ta była zapewne szokująca i bolesna. Mimo traumatycznej przeszłości, Cezary Pazura nie kryje dumy z tego, jaką osobą stała się jego córka.

Zobacz także: Joanna Opozda o zdradzie w 9. miesiącu ciąży: "Sypie ci się całe życie"