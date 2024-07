Prawie dwa lata temu na świecie pojawiły się długo wyczekiwane dzieci Celine Dion. Słynna piosenkarka razem z mężem zostali rodzicami bliźniaków, które podobnie jak ich starszy syn, zostały poczęte za pomocą zapłodnienia in vitro. 44-letnia gwiazda, która stworzyła niezapomniany hit "My Heart Will Go On" promujący film "Titanic", dość rzadko pokazuje się publicznie ze swoją rodziną, jednak ostatnio zrobiła wyjątek. Celine zabrała swoje pociechy i męża na imprezę Disneya.

Gwiazda pochwaliła się najstarszym synem i bliźniakami. Podobne do swojej słynnej mamy?