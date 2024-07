Myśląc o cekinach przychodzą nam do głowy sylwestrowe imprezy do białego rana. Sylwester to czas, kiedy połyskliwe materiały, przesadne zdobienia i wyszukane ozdoby przestają wyglądać tanio.

W tym roku cekinowe sukienki biją rekordy popularności! Cekinowe kreacje to jeden z najmocniejszych trendów prezentowanych na tegorocznych, jesiennych pokazach. W swoich kolekcjach połyskliwe kreacje zaprezentowały m.in. Dolce&Gabbana, Louis Vuitton, Elie Saab. Nie tylko sukienki skrzyły tysiącami małych blaszek. Cekiny pojawiały się równiez na spódnicach i bluzkach. Cekiny zmieniały swój kształt i rozmiar tworząc ciekawe struktury. Mistrzem w interpretacji cekinowego trendu był niewątpliwie Balmain. Jego sukienki obszywane różnolorowymi cekinami układające się w misterne wzory to prawdziwy majstersztyk!

Cekinowe ubrania są po prosu must-have na tegorocznego Sylwestra.

