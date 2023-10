Konflikt między Sandrą Kubicką i Caroline Derpienski wydaje się nie gasnąć. Napięcia między obiema paniami zaczęły się po jednym z wywiadów, jakiego Caroline Derpienski udzieliła w trakcie pobytu w Polsce. Sandra Kubicka w dosadny sposób wypowiedziała się na Instagramie o wartościach, jakie promuje 22-letnia modelka, opowiadając o tym, że w showbiznesie liczą się tylko pieniądze i uroda. Do jej słów ostro odniosła się Caroline Derpienski. Teraz białostoczanka mieszkająca w Miami opublikowała kolejne oświadczenie i ponownie wbiła szpilę Sandrze Kubickiej. O co poszło?

Caroline Derpienski ponownie atakuje Sandrę Kubicką

Caroline Derpienski można okreslić jako prawdziwe zjawisko w polskim showbiznesie. Po tym, jak pojawiła się na wydarzeniach branżowych, między innymi gali Elle Style Awards, media zaczęły rozpisywać się o jej niespodziewanej popularności, a także cytować liczne wypowiedzi modelki o jej luksusowym życiu. Jej słowa naprawdę mogą szokować - do grona osób zniesmaczonych wartościami promowanymi przez Caroline Derpienski dołączyła Sandra Kubicka - na Instagramie zaapelowała do fanów, by "nie słuchali Caroline Derpienski", a jej wartości oceniła jako niebezpieczne i absolutnie niewarte przekazywania młodszym pokoleniom.

22-letnia mieszkanka Miami odpowiedziała koleżance z branży niemal natychmiast, odnosząc się do jej osobistych przeżyć i rzekomych początków kariery za oceanem. Nie oszczędziła także opinii na temat związków Sandry Kubickiej. Choć Sandra Kubicka nie odniosła się publicznie do tych zarzutów, Caroline Derpienski zdecydowała się pójść o krok dalej i ponownie wbiła szpilę gwieździe, określając ją jako niewiarygodną.

- Powstrzymaj swoich bliskich przed oczernianiem mnie, bo po pierwsze jesteś strasznie niewiarygodną osobą, a po drugie co się stało w Miami nie zginęło, a ludzie nie mają o Tobie dobrego zdania, ale hmm będę cicho w porównaniu z Twoją zdesperowaną twarzą - napisała na InstaStories Caroline Derpienski, obok zdjęć z profilu Sandry Kubickiej.

Instagram @carolinederpienski

Zaraz po tej wiadomości wymierzonej w Sandrę Kubicką, Caroline Derpienski opublikowała oświadczenie, w którym przyznała, że w przyszłości już nigdy nie odpowie na zaczepki i hejt, które, jak dodała, mają na celu korzystanie z jej popularności.

- Już nigdy nie odpowiem na zaczepkę i hejt ze strony zawistnych osób. Nie pozwolę na mojej popularności korzystać z mojego wizerunku - napisała Caroline Derpienski w oświadczeniu.

Instagram @carolinederpienski

Co więcej, Caroline Derpienski złożyła też obietnicę polskim mediom: wyznała, że wraz z zespołem przygotowuje specjalne, darmowe zaproszenia na pokazy mody w Miami, w których modelka weźmie udział. Myślicie, że wśród zaproszonych znajdą się też polskie gwiazdy?

Instagram @carolinederpienski

Jak do tej pory, Sandra Kubicka nie odniosła się publicznie ani do skierowanych w jej stronę słów, ani kolejnych oświadczeń Caroline Derpienski. Przypomnijmy, że gwiazda TVP przestrzegała na InstaStories swoich obserwatorów przed sposobem myślenia, jaki propaguje 22-latka z Miami. Czy Sandra Kubicka pozostawi tak odważne słowa wymierzone w jej osobę bez odpowiedzi?

