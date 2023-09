Krzysztof Stanowski nie odpuszcza Natalii Janoszek! Tym razem dziennikarz Kanału Sportowego pokazał krótkie nagranie z Cannes, na którym ktoś na miejscu odtwarza jego najnowszy film demaskujący "karierę" Janoszek. Mamy to! Oficjalna premiera mojego filmu w Cannes! - śmieje się Stanowski. Co ciekawe, filmik skomentowała... Caroline Derpienski! Caroline Derpienski komentuje nagranie Krzysztofa Stanowskiego Kilka dni temu swoją premierę miał nowy film Krzysztofa Stanowskiego, tym razem pod nazwą BOLLYWOODZKIE ZERO: NATALIA JANOSZEK. THE END, w którym dziennikarz krok po kroku udowadniał, jak Natalia Janoszek wymyślała swoją karierę i kłamała na jej temat w wywiadach. Jednym z omówionych wątków były premiery filmów z udziałem Janoszek w Cannes. Natalia wielokrotnie zapewniała, że produkcje, w których zagrała, w tym m.in. "The Green Fairy", będą wyświetlane podczas słynnego festiwalu filmowego. Stanowski udowodnił, że niestety, aktorce nie chodziło o prestiżowy event, odbywający się od 1946 roku, zaś o "Marché du Film", czyli międzynarodowe targi filmów, w których udział bierze około 12 tysięcy produkcji z całego świata. Są one wyświetlane m.in. w wynajmowanych salach konferencyjnych. Janoszek nie przeszkadzało to jednak mówić "o światowych premierach". Stanowski postanowił więc znów zakpić z celebrytki, publikując w sieci filmik z Cannes! Mamy to! Oficjalna premiera mojego filmu w Cannes! Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Krzysztof Stanowski (@krzysztof.stanowski) Wśród setek...