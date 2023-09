Program Kuby Wojewódzkiego po wakacyjnej przerwie wrócił na antenę i od razu wywołał ogromne emocje wśród widzów i internautów. Gwiazdor TVN zaprosił bowiem dwie osoby, o których w ostatnim czasie jest naprawdę bardzo głośno. W programie pojawili się Caroline Derpienski i Marcin Hakiel. Kontrowersyjna modelka szczerze opowiadała o swojej przemianie z Karoliny w Caroline i zdradziła, jak wygląda jej relacja ze starszym partnerem, miliarderem. Caroline Derpienski opowiedziała o tajemniczym miliarderze O Caroline Derpienski od kilku miesięcy jest naprawdę bardzo głośno. Modelka, która na co dzień mieszka w Miami głośno podkreśla, że jest milionerką i osiągnęła ogromny sukces. Do Polski przylatuje, żeby trochę namieszać w polskim show-biznesie. Tak też było również teraz- modelka znów pojawiła się w kraju i znów mówią o niej wszyscy. Caroline Derpienski oznajmiła u Kuby Wojewódzkiego, że jest ikoną Polaków , ale również opowiedziała o początkach relacji ze swoim partnerem, który jest od niej sporo starszy. Kuba Wojewódzki w swoim programie zapytał modelkę, kiedy zmieniła się z Karoliny w Caroline. Wtedy wszyscy usłyszeli, że stało się to wtedy, gdy poznała ukochanego miliardera. Dziennikarz zapytał wprost, czy modelka go kocha. Ty go kochasz?- pytał Wojewódzki. - Bardzo, on jest najlepszy w łóżku- wyznała Caroline. Ale najlepszy od kogo?- dopytywał dalej dziennikarz. Ja nie miałam innych- zdradziła modelka. Ja miałam wtedy 18 lat. Ja kocham takie "daddy vibes". Dla mnie facet musi mieć ok. 60 lat. Jak się poznaliśmy miałam zero na koncie. Faktycznie płacił mi za jedzenie. Zobacz także: Caroline Derpienski u Wojewódzkiego to nie koniec. Wystąpi w kolejnym programie Wojewódzki nie odpuszczał i próbował się dowiedzieć, czy związek Caroline z miliarderem...